Selvaggia Lucarelli manda un messaggio a Chiara Ferragni: "Se mi avessi dato ragione sul Pandoro e su Fedez..."

News VIP

La giornalista Selvaggia Lucarelli manda un messaggio a Chiara Ferragni, commentando a suo modo lo scandalo che l'ha travolta in questi giorni.

Selvaggia Lucarelli ha usato poche parole - ma al solito più che incisive - per commentare il clamoroso scoop sui Ferragnez. Ecco che cosa ha scritto sul suo profilo Instagram la giornalista.

Il triangolo Ferragni-Fedez-Montini

In questi giorni non si parla d'altro: come ha rivelato Fabrizio Corona, Fedez avrebbe sempre avuto un'amante, e Chiara Ferragni lo ha confermato attraverso un lungo sfogo pubblicato su Instagram. Ovviamente, questo scoop ha mandato internet in tilt, dato che, per tutti questi anni, quella formata dal rapper e dall'imprenditrice digitale rappresentava per milioni di follower la coppia perfetta, nonché la famiglia perfetta. Dopotutto, un conto è parlare della fine di una relazione amorosa, un conto è scoprire che Fedez avrebbe sempre e solo amato un'altra, tale Angelica Montini, alla quale avrebbe telefonato nei momenti cruciali della sua vita, ad esempio prima di sposarsi con la Ferragni, oppure dopo essersi sottoposto al delicato intervento di rimozione del tumore.

Il messaggio di Selvaggia Lucarelli per Chiara Ferragni

Questa - triste - storia è stata commentata da chiunque, come poteva quindi mancare il commento di Selvaggia Lucarelli, che, quando si tratta dei Ferragnez, non si è mai risparmiata? La giornalista ha deciso di pubblicare una IG Stories in cui si è rivolta proprio alla Ferragni, la quale è finita nell'occhio del ciclone lo stesso giorno in cui la Procura di Milano l'ha rinviata a giudizio per truffa aggravata per il Pandoro-Gate:

Chiara, se mi avessi dato ragione subito su Pandoro e Fedez, a quest'ora saresti in vacanza sulla neve in pelliccia a sbocciare con un miliardario. Ah già, ci stai lo stesso. Vabbè. Comunque diciamo che ti saresti risparmiata un po' di rotture di ca**o, ecco.

Il pensiero di Selvaggia Lucarelli su Giovanni Tronchetti Provera

Ovviamente, la Lucarelli ha fatto un chiaro riferimento a Giovanni Tronchetti Provera, l'erede della famiglia Pirelli, con il quale la Ferragni fa coppia fissa da qualche mese. La giornalista, ospite dal podcast Pianeta B12, aveva già espresso la sua opinione su questo nuovo amore:

Chiara Ferragni ha capito che l'escamotage migliore per riposizionarsi in questo momento è stare con uno talmente ricco da ripulire tutto. Credimi, funziona. Avere una relazione sentimentale genuina con un uomo molto ricco la aiuterà moltissimo a riposizionarsi dal punto di vista mediatico, questo perché è servilismo di tanti miei colleghi le darà una grossa mano. Questa serà il più grande ufficio stampa che lei possa avere.