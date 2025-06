Scontro social tra Anna Pettinelli e Giuseppe Candela: "Mai confermato nulla!", Il retroscena sull’intervista a Belve

News VIP

Botta e risposta al veleno tra la Pettinelli e Giuseppe Candela sull'intervista mai mandata in onda della speaker radiofonica a Belve.

Anna Pettinelli, conduttrice radiofonica e insegnante di Amici, ha registrato un’intervista per il programma Belve, condotto da Francesca Fagnani, ma la puntata non è mai andata in onda. A rivelarlo è stato Dagospia, attraverso un articolo firmato da Giuseppe Candela, che ha spiegato come la redazione del programma abbia ritenuto l’intervista troppo “moscia”, ovvero priva del tono graffiante tipico della trasmissione.

Anna Pettinelli sull'intervista a Belve replica a Giuseppe Candela

A confermare l'intervista è stata la stessa Pettinelli, che sui social ha condiviso un video dal backstage, nel quale si prepara all’intervista e scherza con il suo manager. Con tono ironico ha poi replicato all’articolo, scrivendo: “Grace Jones davvero no! Ma moscia mai!”, lasciando intendere che, anche se l’intervista è stata tagliata, lei non si riconosce affatto in quell’etichetta.

Per avvalorare la sua indiscrezione, Candela, dopo il video postato dalla speaker radiofonica, ha scritto:

“Anna Pettinelli su Instagram conferma la notizia di Dagospia: ha registrato intervista a Belve ma non è stata trasmessa. Il motivo è quello comunicato: era troppo moscia.”

Una versione che Pettinelli ha smentito categoricamente, lanciandosi in un commento pungente:

“Se devi dare le notizie, dalle giuste! Io non ho confermato proprio nulla!”

Candela ha subito ribattuto, sottolineando come la pubblicazione del video fosse di per sé una conferma implicita:

“Almeno leggi quello che c’è scritto. Mostrando quel video, hai confermato la notizia di Dagospia: hai registrato l’intervista e non è stata trasmessa. Sono io a ribadire il motivo che tu provi a smentire su Instagram. Capisco possa dispiacere, ma questo è.”

La Pettinelli ha continuato a difendere la propria versione dei fatti, insistendo sul fatto che solo chi era presente può conoscere la verità:

“Il motivo non lo conosci, inutile che insisti! Io c’ero e tu no!”

Il botta e risposta si è fatto via via più acceso, con Candela che ha risposto ironicamente:

“Hanno censurato bella patata. Complotto. Ci crediamo, Anna.”

La conduttrice non ha apprezzato il tono e ha replicato con amarezza:

“Inutile. Non capisci. Chi ha parlato di censura? Speravo fossi un po’ più concreto… d’altronde che mi aspettavo?!?”

Il giornalista ha infine chiuso la discussione con un commento secco:

“Ti aspettavi che non uscisse la notizia. E invece un giornalista concreto l’ha scritta. Buona giornata.”

A quel punto, Anna Pettinelli ha preferito non proseguire oltre. Lo scontro ha però sollevato più di una curiosità intorno a questa misteriosa intervista mai trasmessa dal noto talk show di Rai2