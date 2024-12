Sanremo 2025, il Codacons pronto ad azioni legali: "Trapper e rapper con testi violenti, omofobi e sessisti"

News VIP

L'annuncio dei 30 Big del prossimo Festival di Sanremo 2025 ha già provocato la risposta del Codacons, pronto ad azioni legali per la presenza di artisti che promuovono "testi violenti, omofobi e sessisti".

Al TG1 delle 13.30, ieri, domenica 1° dicembre, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei 30 Big che si esibiranno sul palco dell'Ariston al prossimo Festival di Sanremo 2025. Una lista che comprende Brunori Sas, Giorgia, Rocco Hunt, Sarah Toscano, Elodie, ma anche Fedez e Tony Effe. La presenza di alcuni artisti ha però scatenato il Codacons che si dice pronto ad azioni legali, per la presenza tra i Big di "trapper e rapper i cui testi sono omofobi, sessisti e violenti".

Sanremo 2025, il Codacons pronto ad azioni legali: "Scelta di Conti vanifica battaglie contro violenza di genere"

A poche ore dall'annuncio dei Big di Sanremo 2025, che andrà in onda su Rai1 dall'11 al 15 febbraio 2025, il Codacons ha espresso dubbi e perplessità per la scelta di inserire alcuni artisti nella rosa di concorrenti alla kermesse canora. Tra i 30 nomi annunciati da Carlo Conti figurano diversi nomi importanti della musica italiana, che vanno a coprire numerosi generi, dal pop alla trap e al rap ed è per alcuni di questi che il Codacons si dice pronto ad azioni legali contro Rai e Carlo Conti.

Con un comunicato ufficiale, l'assiociazione a tutela dei consumatori e dell'ambiente ha fortemente osteggiato le scelte del direttore artistico e conduttore, dichiarando che molti degli artisti in gara hanno promosso da sempre testi omofobi, violenti e sessisti. Con questa scelta, si legge nel comunicato, "La Rai e Carlo Conti vanificano anni di battagli contro la violenza di genere".

Il Codacons rivela anche di aver già diffidato l'azienda dal portare sul palco dell'Ariston molti di questi artisti, perché i loro brani, anche in passato, presentavano contenuti deleteri e violenti verso le donne.

Sanremo 2025, la lista dei Big che saliranno sul palco: il Codacons pronto ad agire

Il comunicato del Codacons è proseguito con l'annuncio che, dato che Rai e Carlo Conti hanno deciso di "premiare rapper e trapper violenti e dai testi pericolosi, inserendoli nel cast del prossimo Festival di Sanremo", stanno valutando possibili iniziative legali da intraprendere per bloccare la partecipazione di alcuni artisti a Sanremo 2025. Per l'associazione a tutela dei consumatori si tratta di una decisione inevitabile, considerata la scelta di portare sul palco dell'Ariston figure controverse e autrici di testi che offendono milioni di donne.

Nel comunicato non sono stati rivelati i nomi dei Big coinvolti, anche se alcune fonti parlano di almeno 2-3 nomi che figurerebbero nella rosa dei concorrenti di Sanremo 2025. Il Codacons ha perciò dichiarato che ci saranno conseguenze legali e che intende bloccare la partecipazione di questi artisti, la cui presenza "vanificherebbe anni di battaglie contro la violenza sulle donne".

Al momento, nessuna risposta ufficiale da Rai e Carlo Conti. Il conduttore e direttore artistico aveva annunciato ieri, 1° dicembre, la lista dei Big, annunciando che da 24 erano stati portati a 30 per la qualità artistica dei testi di molti di loro. E che anche altri dieci avrebbero meritato di far parte dei concorrenti. I Big che si esibiranno a Sanremo 2025 sono