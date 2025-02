Sanremo 2025, Fedez potrebbe ritirarsi dalla competizione? Arriva la smentita: "Prova regolarmente i testi"

News VIP

Nelle scorse ore si era diffuso un rumor su un possibile ritiro di Fedez dal Festival di Sanremo 2025. Arriva però la smentita: il rapper è tranquillo e continua a prepararsi per la competizione.

Fedez è finito nell'occhio del ciclone in questi ultimi giorni, dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona e Chiara Ferragni sulla relazione con Angelica Montini durante il matrimonio con l'influencer. Nelle scorse ore si sono diffuse anche voci preoccupanti di un possibile ritiro del rapper dal Festival di Sanremo 2025. Ma a distanza di qualche ora, è arrivata una smentita da parte del suo staff: Fedez sarebbe infatti molto concentrato nel provare i testi per la sua esibizione sul palco dell'Ariston.

Sanremo 2025, Fedez non si ritirerà dalla competizione

La conferma della versione di Fabrizio Corona sui tradimenti di Fedez con Angelica Montini è arrivata dalla stessa Chiara Ferragni, che ha deciso di rompere il silenzio dopo quasi un anno dalla fine del suo matrimonio con il rapper milanese.

Dopo alcuni giorni, inoltre, sono arrivate anche le parole di Fedez in merito: prendendo le distanze da Corona, il rapper ha ammesso di aver avuto una storia con Angelica Montini durante il matrimonio con Chiara Ferragni. Tuttavia, ha definito "ridicola" l'idea che il giorno del sì nel 2017 lui avesse chiamato in lacrime la stilista per dichiararle il suo amore e dirsi pronto a mandare tutto all'aria per lei.

Nonostante il rapper abbia smentito categoricamente alcune delle dichiarazioni di Corona, molti dei suoi fan hanno preferito prendere le distanze da lui e nel giro di pochissimi giorni, il numero dei suoi followers su Instagram si è enormemente ridotto. Date tutte queste pressioni in vista della settimana sanremese che lo attende hanno fatto sì che iniziassero a circolare voci su un suo possibile ritiro dalla kermesse. Il rumor è stato diffuso dal giornalista Gabriele Parpiglia, che ha raccontato che Fedez potrebbe ritirarsi dal Festival di Sanremo 2025. Tuttavia, a distanza di ore, dallo staff del rapper milanese è arrivata una smentita.

Sanremo 2025, arriva la smentita dallo staff del rapper: Fedez non si ritirerà dalla kermesse

Come svelato da Adnkronos, lo staff di Fedez avrebbe smentito quanto riferito da Gabriele Parpiglia nel corso di una trasmissione in onda su Studio100: "Ho una notizia che mi hanno riportato: mi hanno detto che potrebbe esserci un ritiro di Fedez in corsa. Ci sono delle dinamiche che ancora non voglio dire ma alcune sono facilmente intuibili". Il giornalista aveva ipotizzato che i motivi di un simile ritiro potrebbero essere legati o all'evitare domande scomode dai giornalisti durante le conferenze stampa previste per Sanremo 2025 o nel caso in cui il suo brano, Battito, non riuscisse a piazzarsi molto bene nelle prime classifiche.

Tuttavia, come riporta Adnkronos, l'indiscrezione di Parpiglia non trova alcuna conferma da parte dello staff del rapper milanese, che ha invece rivelato che il rapper ha partecipato alle prove a Roma e a Sanremo del suo brano, alla presenza dell'orchestra del Festival. Inoltre, come anche ha confermato Carlo Conti, ospite di Un giorno da pecora, si tratta di "tutto fumo, fuffa, è tutto tranquillissimo. Le prove vanno bene, i cantanti sono felici", chiarendo che non ci sono drammi di alcun tipo nel dietro le quinte del Festival.