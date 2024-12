Sanremo 2025, Alessandro Cattelan conferma l'invito a Selvaggia Lucarelli per il DopoFestival

News VIP

Alessandro Cattelan ha confermato che per il DopoFestival, il momento che seguirà le serate di Sanremo 2025, ha chiesto a Selvaggia Lucarelli di affiancarlo.

Le voci che vedevano Selvaggia Lucarelli al Festival di Sanremo 2025 non erano poi così infondate. La giurata di Ballando con le Stelle, tuttavia, non sarà sul palco dell'Ariston come co-conduttrice di Carlo Conti, ma affiancherà Alessandro Cattelan alla conduzione del DopoFestival. Sempre se accetterà l'invito che il conduttore le ha rivolto.

Mentre continuano i lavori per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2025, in onda su Rai1 dall'11 al 15 febbraio, iniziano a emergere rumors sui possibili co-conduttori della kermesse musicale italiana più attesa dell'anno. Al momento, smentite le voci del coinvolgimento di personaggi del mondo della fiction Rai, come Serena Rossi, ma è emersa una conferma interessante su Selvaggia Lucarelli. Sia Fanpage.it sia il giornalista Gabriele Parpiglia avevano riportato un suo coinvolgimento nel Festival di Sanremo 2025, ma non per la conduzione della kermesse.

Come ha confermato durante la conferenza stampa di Sarà Sanremo, in onda domani sera, mercoledì 18 dicembre su Rai1, Alessandro Cattelan, la giurata di Ballando con le Stelle, è stata invitata da lui a co-condurre il DopoFestival, il tradizionale momento che segue la fine di ognuna delle 5 serate del Festival e che durante la conduzione di Amadeus è stata affidata a Fiorello (con la presenza del cast di Viva Rai2 nell'ultima edizione). Il conduttore del DopoFestival ha rivelato di aver rivolto un invito a Selvaggia Lucarelli affinché accetti la proposta di co-condurre con lui il momento del DopoFestival.

In merito, Cattelan ha raccontato di aver avuto l'approvazione entusiasta anche di Carlo Conti e che dopo aver intervistato Selvaggia Lucarelli nel suo podcast non ha avuto dubbi sulla sua presenza alla co-conduzione del DopoFestival.

Alessandro Cattelan ha confermato di aver esteso un invito a Selvaggia Lucarelli per la co-conduzione del DopoFestival per la prossima edizione di Sanremo 2025. Il conduttore ha rivelato che dopo aver ospitato la giurata nel suo podcast ha compreso quanto sarebbe stata apprezzata la sua presenza al DopoFestival: "Non credo serva spiegare cosa possa portare al programma. Di recente, è stata ospite del mio podcast e le ho chiesto se andasse di fare questa cosa con me".

Il conduttore ha aggiunto che anche Carlo Conti si è detto entusiasta della proposta, ma che al momento l'invito a Selvaggia Lucarelli è ancora senza una risposta: "Abbiamo fatto una bella chiacchierata, ci siamo conosciuti un po' meglio e le ho proposto il DopoFestival. Lei ha accettato, ma adesso non voglio fare il passo più lungo della gamba. L'ultima parola è della Rai per la parte burocratica"

Su Selvaggia Lucarelli, Cattelan ha avuto parole di elogio, definendola brillante e dal commento veloce, tutte caratteristiche che per il DopoFestival sembrano calzare alla perfezione. Ora, non resta quindi che attendere la conferma definitiva della presenza di Selvaggia Lucarelli al DopoFestival della 75esima edizione di Sanremo.