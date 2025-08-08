Sandokan, Can Yaman guarda la serie tv in anteprima e commenta così su Instagram

News VIP

Can Yaman ha rivelato su Instagram di aver potuto visionare Sandokan prima della sua uscita su Rai 1, ed ecco il suo commento.

Cresce l’attesa per Sandokan con Can Yaman. L’attore turco si è calato nei panni della Tigre della Malesia ed è impaziente che il suo pubblico possa giudicare la sua performance. Occorre attendere, tuttavia, ancora diversi mesi per la messa in onda ma Can fa sapere di aver potuto visionare tutte e otto le puntate in anteprima e di esserne entusiasta, ecco cosa ha scritto su Instagram.

Can Yaman guarda Sandokan in anteprima

Dopo tanti anni di attesa dall’iniziale annuncio del progetto e dopo quattro lunghi mesi di riprese che hanno totalmente assorbito il cast e gli addetti ai lavori, Sandokan sta per arrivare sul piccolo schermo ed è stata svelata la data di debutto ufficiale della serie tv su Rai 1. Can Yaman è la Tigre della Malesia, il corsaro coraggioso e impavido creato dalla penna di Emilio Salgari, e al suo fianco c’è un cast internazionale di primo piano tra cui spiccano in nomi di Alessandro Preziosi (Yanez de Gomera), Ed Westwick (Lord Brooke) e Alanah Bloor (Lady Marianna).

Le fan di Yaman sono impazienti di vederlo calato nei panni di Sandokan, un compito non da poco dato che l’unico adattamento televisivo fino ad ora era stato quello degli anni Settanta di Kabir Bedi, a dir poco indimenticabile. Mancano ancora diversi mesi all’approdo della serie tv su Rai 1 ma Yaman continua a parlare diffusamente del suo impegno sul set, del rapporto con i colleghi e delle speranze che nutre in questa produzione internazionale che potrebbe consacrare ancora maggiormente il suo incredibile successo degli ultimi anni. Mentre è certo che Sandokan è stata rinnovata per altre stagioni, l’attore turco svela di aver visto in anteprima le otto puntate e fa il suo commento a riguardo su Instagram.

Can Yaman commenta Sandokan

Can Yaman è in attesa di scoprire cosa penserà il pubblico di Sandokan della sua interpretazione della Tigre della Malesia. La serie tv arriva a dicembre su Rai 1 ma nel frattempo l’attore turco ha potuto visionare in anteprima tutte e otto le puntate e ha voluto fare un commento su Instagram, soddisfatto del risultato finale e delle persone con cui ha collaborato fuori e dentro al set per più di quattro mesi.

“Ne è valsa la pena tutta l’attesa e la sofferenza. Era impeccabile. Sono fiero di aver lavorato con una regia che ha saputo valorizzare tutto e ha fatto un lavoro speciale di cui saremo fieri per sempre”.

Ha commentato Can corredando questa dedica sentita con foto dal set in esclusiva. Insomma questo potrebbe essere davvero il trampolino di lancio definitivo per la carriera internazionale dell’attore turco.