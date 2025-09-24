Samira Lui parla del suo rapporto con Luigi Punzo: "Legame solido, un giorno vorrei avere una famiglia"
La showgirl, che affianca Scotti alla Ruota della Fortuna, parla del bellissimo momento che sta vivendo e del fortunato game show di Canale 5: "Con Gerry c’è sintonia, a volte mi dimentico persino che stiamo lavorando e di essere davanti a una telecamera"
Il volto dolce e solare de La Ruota della Fortuna, Samira Lui, sta vivendo un momento d’oro. Accanto a Gerry Scotti, ha conquistato il pubblico di Canale 5, diventando una presenza amatissima dell’access prime time. Ma dietro il sorriso che illumina lo studio c’è anche tanta emozione, dedizione e un percorso fatto di sacrifici e di sogni coltivati con costanza.
Samira Lui: "Con Gerry sembra di stare in famiglia"
Alle 10 del mattino, racconta a Novella 2000, l’ansia sale:
"Ogni giorno è una scoperta, perché noi non diamo mai niente per scontato. Mi sveglio aspettando il messaggino con i numeri e quando arriva sono contenta. Non solo per i dati: noi siamo felici di quello che facciamo. Se poi vinciamo, è ovvio che è qualcosa in più"
Samira descrive l’atmosfera sul set con parole entusiaste:
"In studio c’è un clima molto bello, quasi futuristico: le luci sono pazzesche, la scenografia meravigliosa, la band incredibile. Non è solo un quiz, è un vero e proprio show. Con Gerry c’è sintonia, a volte mi dimentico persino che stiamo lavorando e di essere davanti a una telecamera. Semplicemente viviamo il momento in modo spontaneo, e per me è come sentirmi a casa"
E non nasconde di divertirsi anche dietro le quinte:
"Assolutamente sì, provo anch’io a indovinare le frasi del tabellone! A volte devo trattenermi perché mi verrebbe da dire la soluzione. È un gioco che ho sempre amato fin da bambina"
Il suo amore per i quiz nasce da piccola, con ricordi indelebili legati alla famiglia:
"Ho impressa mia nonna che cucina il risotto mentre io, in cucina, guardavo Passaparola e Chi vuole essere milionario. Non avrei mai pensato che un giorno sarei stata parte di qualcosa di simile".
Nonostante il successo, Samira resta con i piedi per terra, grazie soprattutto a sua madre:
"È una presenza fissa nella mia vita, ci sentiamo costantemente. Lei è orgogliosa di me, ma vive questo lavoro come fosse uno qualunque. E forse è proprio questo che mi aiuta: mi tiene legata alla normalità, con le scarpe di piombo"
La popolarità, inevitabilmente, ha cambiato alcune cose:
"Con La Ruota della Fortuna siamo a cena con gli italiani tutte le sere. Mi rendo conto che per tante persone io e Gerry siamo di casa». Ma c’è un riconoscimento che vale più di tutti: «La soddisfazione più grande arriva dai bambini: quando mi abbracciano di corsa, io penso: “Ok, sto facendo un ottimo lavoro”, perché i bambini sono anime pure"
Da sette anni Samira è legata a Luigi Punzo, una relazione solida che è cresciuta insieme al suo percorso professionale:
"Quando è iniziato il mio cammino in televisione lui c’era già, ha vissuto con me ogni passo, sempre con serenità e fiducia. È il mio sostegno costante"
E sul futuro non ha dubbi:
"Sì, un giorno vorrei avere una famiglia e, se Dio vorrà, dei figli. Al momento sono concentrata sul lavoro, ma in futuro sogno anche un programma tutto mio. Adesso, però, voglio vivere il presente"