Samira Lui parla del suo rapporto con Luigi Punzo: "Legame solido, un giorno vorrei avere una famiglia"

La showgirl, che affianca Scotti alla Ruota della Fortuna, parla del bellissimo momento che sta vivendo e del fortunato game show di Canale 5: "Con Gerry c’è sintonia, a volte mi dimentico persino che stiamo lavorando e di essere davanti a una telecamera"