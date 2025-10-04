Samira Lui, il sorriso che illumina La Ruota della Fortuna: " Sogno il matrimonio con Luigi Punzo"

News VIP

Da Miss Italia a Canale 5: il momento magico di Samira Lui

Ogni sera, accanto a Gerry Scotti, c’è Samira Lui, la valletta de La Ruota della Fortuna, che su Canale 5 continua a conquistare l'access prime time del piccolo schermo italiano. Quello della modella italo-senegalese è un momento davvero d'oro.

Samila Lui: "Quando ho saputo che avrei lavorato con Gerry a La Ruota della Fortuna, ho fatto i salti di gioia"

Dopo l’esperienza a Miss Italia e varie apparizioni sul piccolo schermo tra cui quella al Grande Fratello (nell'edizione vita da Perla Vatiero), oggi è una presenza fissa e riconoscibile accanto a Scotti in un dei programmi più seguiti della stagione. La sua eleganza, la naturalezza e il sorriso l’hanno resa in breve tempo uno dei volti più apprezzati di Canale 5.

Molti osservatori la considerano già la “nuova rivelazione” della tv italiana, paragonandola a Belen Rodriguez nei primi anni di carriera: giovane, carismatica, capace di conquistare il pubblico senza sforzo. Se per Belen la consacrazione arrivò grazie al mix di fascino e talento, per Samira il trampolino sembra essere proprio questo game show, che le sta regalando grande visibilità e la consacra come uno dei volti emergenti più promettenti dello spettacolo.

Samira, figlia di madre italiana e padre senegalese, racconta che il suo nome ha radici arabe: “Una prima versione dice che vuol dire principessa, ma la variante che preferisco è che significa ‘di buona compagnia’: mi si adatta bene”, ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera.

Dopo il diploma da geometra, ottenuto più per curiosità che per reale convinzione, ricorda: “In terza media sei molto giovane e ti chiedono troppo presto di decidere cosa farai da grande… Ero molto affascinata dal mondo dell’architettura, dall’interior design e quindi ho deciso di scegliere la strada per diventare architetto”. In classe, dice, non era mai ribelle: “Ero molto peperina, mi piaceva molto il dibattito, il confronto, ero una che rispondeva ai professori, in modo pacato, ma rispondevo”.

L’infanzia è stata segnata dall’assenza del padre, ma senza traumi:

"Se n’era già andato durante la gravidanza, mia mamma ha fatto tutto da sola. Io non ho mai avuto un papà e quindi non posso dire di aver mai sentito la mancanza di una persona che non c’è mai stata: per me era la normalità non avere un padre”. Con il tempo ha provato a cercarlo, ma senza successo: “Ma forse lui non è pronto. Ha un’altra famiglia, altri tre figli, mentre io nella sua vita non ci sono mai stata. Magari ha anche paura del mio approccio, anche se ho dimostrato di avere le braccia aperte, di non giudicare. Mia mamma mi ha sempre parlato bene di lui per costruirmi ricordi positivi e sereni”.

Cresciuta in campagna, vicino Udine, Samira è stata educata in un ambiente semplice, fatto di affetto e lavoro:

“In una famiglia di grandi lavoratori, stavo tanto con i nonni, perché mia mamma ha sempre lavorato tanto. La cosa che mi ripete costantemente è di non dare importanza ai soldi. Non mi ha mai fatto mancare niente, ha fatto tanti sacrifici per potermi mandare ai corsi di canto, ballo e recitazione. Toglieva a sé stessa pur di dare a me”.

Da sette anni è legata a Luigi Punzo, ex modello e ora imprenditore:

“Siamo molto innamorati. Io sono una di quelle che aspetta la proposta di matrimonio: non voglio farla io. Anche se in realtà i messaggi subliminali li mando: appena sui social vedo un video con degli anelli, dico subito: ah che bello questo! Però lui non capisce”.

Il desiderio di stare nel mondo dello spettacolo l’ha accompagnata fin da bambina. Dopo il terzo posto a Miss Italia nel 2017, oggi è la compagna di avventura di Gerry Scotti nel quiz del momento. “Ci divertiamo, e questo non è affatto scontato [...] Quando ho saputo che avrei lavorato con Gerry ho fatto i salti di gioia, perché lui da sempre fa parte della nostra famiglia: praticamente era a tavola con noi quando cenavo con i miei nonni"