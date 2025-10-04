TGCom24
Home | VIP | News | Samira Lui, il sorriso che illumina La Ruota della Fortuna: " Sogno il matrimonio con Luigi Punzo"
News VIP

Samira Lui, il sorriso che illumina La Ruota della Fortuna: " Sogno il matrimonio con Luigi Punzo"

Anita Nurzia

Da Miss Italia a Canale 5: il momento magico di Samira Lui

Samira Lui, il sorriso che illumina La Ruota della Fortuna: " Sogno il matrimonio con Luigi Punzo"

Ogni sera, accanto a Gerry Scotti, c’è Samira Lui, la valletta de La Ruota della Fortuna, che su Canale 5 continua a conquistare l'access prime time del piccolo schermo italiano. Quello della modella italo-senegalese è un momento davvero d'oro.

Samila Lui: "Quando ho saputo che avrei lavorato con Gerry a La Ruota della Fortuna, ho fatto i salti di gioia"

Dopo l’esperienza a Miss Italia e varie apparizioni sul piccolo schermo tra cui quella al Grande Fratello (nell'edizione vita da Perla Vatiero), oggi è una presenza fissa e riconoscibile accanto a Scotti in un dei programmi più seguiti della stagione. La sua eleganza, la naturalezza e il sorriso l’hanno resa in breve tempo uno dei volti più apprezzati di Canale 5.

Molti osservatori la considerano già la “nuova rivelazione” della tv italiana, paragonandola a Belen Rodriguez nei primi anni di carriera: giovane, carismatica, capace di conquistare il pubblico senza sforzo. Se per Belen la consacrazione arrivò grazie al mix di fascino e talento, per Samira il trampolino sembra essere proprio questo game show, che le sta regalando grande visibilità e la consacra come uno dei volti emergenti più promettenti dello spettacolo.

Samira, figlia di madre italiana e padre senegalese, racconta che il suo nome ha radici arabe: “Una prima versione dice che vuol dire principessa, ma la variante che preferisco è che significa ‘di buona compagnia’: mi si adatta bene”, ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera.

Dopo il diploma da geometra, ottenuto più per curiosità che per reale convinzione, ricorda: “In terza media sei molto giovane e ti chiedono troppo presto di decidere cosa farai da grande… Ero molto affascinata dal mondo dell’architettura, dall’interior design e quindi ho deciso di scegliere la strada per diventare architetto”. In classe, dice, non era mai ribelle: “Ero molto peperina, mi piaceva molto il dibattito, il confronto, ero una che rispondeva ai professori, in modo pacato, ma rispondevo”.

L’infanzia è stata segnata dall’assenza del padre, ma senza traumi:

"Se n’era già andato durante la gravidanza, mia mamma ha fatto tutto da sola. Io non ho mai avuto un papà e quindi non posso dire di aver mai sentito la mancanza di una persona che non c’è mai stata: per me era la normalità non avere un padre”. Con il tempo ha provato a cercarlo, ma senza successo: “Ma forse lui non è pronto. Ha un’altra famiglia, altri tre figli, mentre io nella sua vita non ci sono mai stata. Magari ha anche paura del mio approccio, anche se ho dimostrato di avere le braccia aperte, di non giudicare. Mia mamma mi ha sempre parlato bene di lui per costruirmi ricordi positivi e sereni”.

Cresciuta in campagna, vicino Udine, Samira è stata educata in un ambiente semplice, fatto di affetto e lavoro:

“In una famiglia di grandi lavoratori, stavo tanto con i nonni, perché mia mamma ha sempre lavorato tanto. La cosa che mi ripete costantemente è di non dare importanza ai soldi. Non mi ha mai fatto mancare niente, ha fatto tanti sacrifici per potermi mandare ai corsi di canto, ballo e recitazione. Toglieva a sé stessa pur di dare a me”.

Da sette anni è legata a Luigi Punzo, ex modello e ora imprenditore:

“Siamo molto innamorati. Io sono una di quelle che aspetta la proposta di matrimonio: non voglio farla io. Anche se in realtà i messaggi subliminali li mando: appena sui social vedo un video con degli anelli, dico subito: ah che bello questo! Però lui non capisce”.

Il desiderio di stare nel mondo dello spettacolo l’ha accompagnata fin da bambina. Dopo il terzo posto a Miss Italia nel 2017, oggi è la compagna di avventura di Gerry Scotti nel quiz del momento. “Ci divertiamo, e questo non è affatto scontato [...] Quando ho saputo che avrei lavorato con Gerry ho fatto i salti di gioia, perché lui da sempre fa parte della nostra famiglia: praticamente era a tavola con noi quando cenavo con i miei nonni"

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Ballando con le Stelle, Paolo Belli si racconta: "Esperienza da concorrente difficile, ora me la sto godendo"
news VIP Ballando con le Stelle, Paolo Belli si racconta: "Esperienza da concorrente difficile, ora me la sto godendo"
Maria De Filippi ospite a Belve: Francesca Fagnani l'ha finalmente convinta!
news VIP Maria De Filippi ospite a Belve: Francesca Fagnani l'ha finalmente convinta!
Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 4 ottobre: Belen Rodriguez ballerina per una notte
anticipazioni TV Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 4 ottobre: Belen Rodriguez ballerina per una notte
Uomini e Donne, Cristina Ferrara riappare sui social dopo la rottura con Gianmarco Steri: il video preoccupa i fan!
news VIP Uomini e Donne, Cristina Ferrara riappare sui social dopo la rottura con Gianmarco Steri: il video preoccupa i fan!
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Tancredi tenta di riavvicinarsi a Rosa, come reagirà la giornalista?
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Tancredi tenta di riavvicinarsi a Rosa, come reagirà la giornalista?
Emma ed Elodie, gelo dietro le quinte: impazza il gossip
news VIP Emma ed Elodie, gelo dietro le quinte: impazza il gossip
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Martina imbrogliata da Cruz e Don Alonso, ecco come e perché
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni Spagnole: Martina imbrogliata da Cruz e Don Alonso, ecco come e perché
Amici 25: Chi è Matilde Sofia Fazio? Età, Film, Instagram. Tutto sulla Ballerina del Talent Show di Canale5
news VIP Amici 25: Chi è Matilde Sofia Fazio? Età, Film, Instagram. Tutto sulla Ballerina del Talent Show di Canale5
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV