Samira Lui, dal Grande Fratello a La Ruota della Fortuna: "Con Gerry Scotti ogni giorno è veramente un divertimento"

News VIP

Classe 1998, friulana doc, l'ex gieffina Samira Lui oggi affianca Gerry Scotti nel popolare game show, La Ruota della Fortuna, che sta avendo un grande riscontro nell'access prime time del Biscione.

Con il suo sorriso solare e la sua eleganza naturale, Samira Lui è oggi uno dei volti più amati dell’access prime time di Canale 5. Accanto a Gerry Scotti nella nuova versione de La Ruota della Fortuna, l’ex concorrente del Grande Fratello (nell'edizione vinta da Perla Vatiero) sta conquistando il pubblico sera dopo sera, rendendo familiare un format storico che ha segnato generazioni di telespettatori.

Samira Lui: "Al Grande Fratello volevo vivermi una bella esperienza e ho incontrato belle persone che porto ancora nel cuore"

I numeri parlano chiaro: con una media di oltre 3,5 milioni di spettatori e punte che sfiorano i 4 milioni, La Ruota della Fortuna è tornata a essere un fenomeno popolare. Ma qual è il segreto? Secondo Samira intervistata da SuperGuidaTv, non è solo una questione di format:

“Dietro le quinte c’è una squadra che ce la mette tutta. C’è armonia e serenità in studio, e secondo me questo arriva al pubblico. È questo lo spirito che fa la differenza”.

Samira ha trovato nel leggendario Gerry Scotti un alleato prezioso, con cui ha costruito una sintonia immediata, nata – racconta – senza copione.

“Con Gerry ogni giorno è divertimento puro. Noi non prepariamo nulla prima della diretta. La cosa più bella è che lui è se stesso sempre, davanti e dietro le telecamere. Questo mi ha insegnato a fidarmi del mio istinto”.

E se “comprare una vocale” è ormai diventato un tormentone che la segue anche al supermercato, Samira non ha mai perso il contatto con la realtà:

“Quando le famiglie si siedono a tavola e ci guardano, è come entrare nelle loro case. E quando qualcuno ti riconosce e ti fa un sorriso o una battuta affettuosa, capisci che stai facendo bene il tuo lavoro”.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello, la bella friulana ha scelto un percorso coerente, fatto di studio, impegno e discrezione. Nonostante la visibilità, è rimasta profondamente riservata, anche nella sfera privata.

“Non ci piace spiattellare il nostro amore ovunque. Siamo molto riservati, io e Luigi. Ma quel gesto in tv, quella dedica pubblica… mi ha colpita profondamente. È stato davvero romantico”.

E no, per il momento nessuna proposta di matrimonio. Ma il legame con il compagno resta solido e sincero.

Dell’esperienza al Grande Fratello, Samira conserva bei ricordi:

Ho dei bei ricordi, perché l’ho vissuta molto serenamente. Volevo vivermi una bella esperienza e ho incontrato belle persone che porto ancora nel cuore. Ogni tanto ci sentiamo. Certo non è un programma semplice, anche perchè sei ripreso dalle telecamere 24 ore su 24, e quindi si corre il rischio di dire una parolina magari fuori posto ed essere poi giudicati ovviamente dalle persone che ci seguono in tv. Però, lo ti posso dire che sono stata sempre me stessa.”.

Quanto al futuro, il cinema bussa già alla porta. Presto la vedremo nel film Din Don, accanto a Maurizio Mattioli ed Enzo Salvi. Ma la showgirl, con i piedi ben piantati a terra, non si monta la testa:

“Faccio un lavoro come tanti altri. Ma ho la fortuna di aver trasformato una passione in una professione. So che la strada è ancora lunga”.

Nel cuore e nel percorso di Samira, un’ispirazione gigante: Raffaella Carrà.

“Una donna di spettacolo così completa non nascerà più. Lei era talento, carisma, autenticità. Un mito irraggiungibile, ma che resta un faro per chi ama questo mondo”.

E chissà che un giorno, tra un set e uno studio televisivo, non vedremo Samira in veste di opinionista – magari proprio al Grande Fratello – o in ruoli sempre più centrali nella televisione italiana. Per ora, la “regina della vocale” si gode il successo di un programma cult, con la semplicità e la bellezza che la contraddistingue.