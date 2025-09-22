Salta l'ospitata di Manuel Aspidi, ex allievo di Amici, a Domenica In: "Mancanza di rispetto"

News VIP

L'ex allievo di Amici Manuel Aspidi avrebbe dovuto partecipare a Domenica In come ospite, ma è stato "fatto fuori". Ecco la sua reazione!

La prima puntata della nuova edizione di Domenica In si è rivelata foriera di polemiche: non solo per le "pasterelle della domenica", il servizio con cui si è aperto il primo appuntamento del talk show della domenica pomeriggio e che ha evidenziato diverse problematiche relative al servizio pubblico, ma anche per le parole di Manuel Aspidi. Ex allievo di Amici e The Voice, Manuel era atteso come ospite nella trasmissione di Rai1 condotta da Mara Venier, ma all'ultimo la sua ospitata è saltata improvvisamente.

Domenica In, Manuel Aspidi ospite nel programma: "Fatto fuori così..."

La nuova edizione di Domenica In è tornata in onda ieri, domenica 21 settembre, con una puntata che non ha mancato di suscitare polemiche. Alla conduttrice storica, Mara Venier, si affiancheranno per questa stagione altri tre co-conduttori, Teo Mammuccari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno. Tra gli pspiti attesi doveva essere presente anche Manuel Aspidi.

Quest'ultimo è uno degli ex concorrenti della sesta edizione di Amici, nonché di The Voice of Italy. Nonostante la sua ospitata fosse stata confermata, nel corso della messa in onda il cantante non è apparso in puntata e poco dopo sui social ha svelato di essere stato "fatto fuori" all'ultimo momento! Originario di Livorno, Manuel ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nell'edizione del 2007, conquistando il cuore del pubblico e iniziando a costruire una carriera di tutto rispetto, che ancora oggi gli regala grandi soddisfazioni.

Deluso da quanto gli è capitato a Domenica In, Manuel ha deciso di affidare ai social il suo sfogo e su TikTok ha postato un video nel quale raccontava cosa gli era successo e si scagliava contro il programma di Rai1.

La replica di Manuel Aspidi dopo l'esclusione da Domenica In

L'ospitata di Manuel Aspidi è sfumata nel giro di pochissimo, nonostante l'ex allievo di Amici fosse tra gli ospiti confermati della prima puntata della nuova edizione. Essendo saltata l'ospitata del 21 settembre, Manuel ha affidato a TikTok il suo sfogo, postanto un video nel quale non ha nascosto di essere molto amareggiato per quanto accaduto. Il cantante doveva essere tra gli ospiti della rubrica d'apertura di Domenica In: Il pranzo della domenica curata Carlo Conti e che era dedicata alla candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'Unesco.

Nel corso del servizio, diversi personaggi del mondo delo spettacolo, ma anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, hanno raccontato alcuni aneddoti dei loro pranzi domenicali, mostrando le delizie culinarie della penisola da nord a sud. Manuel sarebbe dovuto apparire accanto a Dario Ballantini, Leonardo Fiaschi e Ambra Sabatini. Durante la conferenza stampa, ha raccontato, il suo nome è stato annunciato tra quelli degli ospiti e lui si è immediatamente messo in viaggio per partire dalla Sicilia e raggiungere Milano in tempo per la diretta: "Arrivo sul posto questa mattina, mi viene spiegato come è strutturato il programma, che saremmo stati al tavolo con Carlo. Con lui rimangonosolo Dario Ballantini e Leonardo Fiaschi, un artista mascherato da Mascagni e una chef che doveva raccontare i piatti tipici di Livorno. Io e Ambra veniamo lasciati in disparte e questo mi ha profondamente mancato di rispetto".

Manuel Aspidi ha poi proseguito dichiarando che quanto accaduto l'ha profondamente deluso, non perché si senta "un vip" ma perché ama il suo lavoro e il successo che ha ottenuto l'ha conquistato lavorando duramente, lavorando anche con Eminem e Post Malone: "Essere trattato in questo modo mi ha veramente ferito, perché sono stanco un po’ di questo sistema ripeto, se mi fosse stato detto: “Guarda ma vieni alla terrazza a Mascagni si mangia tutti insieme” avrei detto tranquillamente di sì, sarei stato felice di esserci o probabilmente avrei anche magari fatto le cose con più calma. Non sarei partito di notte per poter arrivare puntuale e partecipare alla trasmissione". Infine, Aspidi ha sottolineato che non ha trovato corretto il comportamento della trasmissione e ha voluto raccontare quanto accaduto per dimostrare che la televisione non è sempre un'esperienza senza ombre:

"Perché ci sono determinate dinamiche che vanno a portare in alto alcuni e lasciare indietro altri, voi molte volte vedete il bello davanti alla telecamera ma il dietro è un po’ differente ecco. Magari qualcuno dirà “ma non è sbagliato a dire una cosa di questo tipo è denigrante per il tuo percorso hai sbagliato” ma a me non mi interessa più io dover sempre fare buon viso a cattivo gioco, sono un po’ stanco non lo faccio più perché è giusto anche che sappiate come vanno le cose sappiate la verità e la verità è anche questa"