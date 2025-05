Sabrina Impacciatore: 5 imperdibili curiosità sull'attrice romana

News VIP

Sabrina Impacciatore: 5 curiosità sull'attrice romana

1. Origini e studi

Sabrina Impacciatore è nata a Roma, ma da padre abruzzese di Citta Sant'Angelo e da madre sarda di Burgos, il 29 marzo del 1968; quindi, è del segno dell'Ariete ed ha 57 anni. Da sempre appassionata di recitazione e con il grande sogno di diventare un'attrice professionista, si è ben presto trasferita in America per studiare all'Actors Studio di New York.

2. La carriera

A scoprirla fu Gianni Boncompagni, il conduttore ed autore che prima l'ha inserita nel celebre programma TV Domenica In come ragazza pon-pon, poi nelle trasmissioni Rock'n'Roll e Non e la Rai. Inoltre l'ha voluta al suo fianco nella conduzione dello show Macao. Ha esordito sul grande schermo nel 1999, quando ha ottenuto una parte nel film Compagno di Citto Maselli. Oltre ai suoi numerosi ruoli nel mondo del cinema, ha recitato anche in TV, ad esempio nella miniserie Mediaset Due mamme di troppo. In più, nel 2000 è stata al timone di un programma su La7, La valigia dei sogni, e nel 2010 è stata la prima donna a condurre il Concerto del Primo Maggio.

3. La vita sentimentale

Non si è mai sposata e non ha mai avuto figli. Ha avuto diverse love story importanti, anche con numerosi cantanti e cantautori piuttosto noti. Quando aveva 20 anni, il suo fidanzato dell'epoca è morto prematuramente in un incidente stradale. In una recente intervista a Vanity Fair, invece, ha raccontato di aver subito violenze domestiche da parte di un ex partner, mentre durante l'intervista rilasciata a Belve, programma TV di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, ha confessato di aver avuto anche un'esperienza omosessuale.

4. Il suo spiccato lato medianico

Ha un lato medianico molto spiccato. A Belve ha raccontato:

Io sono molto credente, ma non ho capito in che cosa, però credo a tutto, quindi non vedo perché non dovrei credere a uno sciamano che mi ha detto cose molto precise sul mio presente e il mio passato. Poi io mi sento una medium, un canale in cui può passare di tutto, quindi attiro parecchie persone strane. Posso dire di aver avuto varie esperienze medianiche, e mi è capitato di ricevere messaggi di persone che non ci sono più. Ho avuto diverse esperienze, ognuna diversa dall'altra. Siccome è un tema molto delicato, preferisco non parlarne sinteticamente.

Ed ancora:

Io ho tanti pupazzi, sono circondata da creaturine. Io non credo effettivamente che esistano gli gnomi, ma sento che sono sempre circondata da creaturine. Io sono viva, voglio che la morte mi trovi viva. La mia vita è magica, però mi invento dei rituali segreti. Io invito tutti a parlare con gli oggetti, non ci si sente soli. Io sto parlando di identità diverse, presenze dell'invisibile, io le sento.

5. Il naso

All'età di 15 anni voleva rifarsi il naso per rimuovere il gibbo che non le piaceva. Tuttavia, quando ha compiuto 18 anni ha iniziato ad apprezzare quel "difetto", pensando che la rendesse particolare ed unica.