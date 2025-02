Romano Bindi: Chi è l'ex fidanzato della presunta amante di Fedez, Angelica Montini? Tutto quello che sappiamo su "Tortino"

News VIP

Conosciamo meglio Romano Bindi, l'ex fidanzato di Angelica Montini, la presunta amante di Fedez, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Romano Bindi: Età, Famiglia Instagram dell'ex fidanzato di Angelica Montini

Fino a qualche giorno fa nessuno conosceva il suo nome, ad oggi, invece, è sulla bocca di tutti: ma chi è davvero l'ormai ex fidanzato di Angelica Montini, la presunta amante di Fedez? Romano Bindi, anche detto Romy, o - come lo chiama l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona - "Tortino", è il nipote di due imprenditori, Romano e Rino Bindi, dunque è l'erede di un'importante azienda dolciaria, appunto la Bindi, quella che produce appunto dei dolcetti monoporzione; infatti, è del tutto estraneo al mondo dello spettacolo.

Bindi ed Angelica Montini, stando sempre a quanto raccontato da Corona, erano sentimentalmente legati dal 2018; tuttavia, la loro storia d'amore giunge al capolinea nel 2023, quando lei si sarebbe chiusa in casa con Fedez per circa un mese. Dopodiché, la Montini, pentita, sarebbe tornata da lui con una lettera d'amore per chiedergli perdono, e di rimettersi insieme. A questo punto, il rapper si sarebbe infuriato tanto da arrivare a contattare Bindi. La giovane, invece, ha smentito la versione secondo cui avrebbe chiesto all'ex di darle un'altra chance.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @romibindz, al momento è privato - dunque, a meno che non si faccia parte della sua cerchia d'amici, non è possibile vedere ciò che posta - e conta circa 1.187 follower. Come se non bastasse, sulla sua bio non c'è scritto niente. Tuttavia, grazie alla sua pagina Facebook, https://www.facebook.com/romano.bindi, possiamo scoprire qualche dettaglio in più sulla sua vita. Ad esempio, qui leggiamo che è originario di Milano, dove vive, e che ha frequentato il Liceo Scientifico Europa. Inoltre, nella lista dei suoi Amici spunta anche Angelica Montini.