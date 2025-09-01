Rocío Muñoz Morales al Festival del Cinema di Venezia: "Sono una donna coraggiosa"

News VIP

Venezia 2025, l'attrice spagnola Rocío Muñoz Morales si racconta: "Il teatro è la mia linfa, la mia vera forza"

Dopo l’esperienza come giurata al Magna Graecia Film Festival di Soverato, Rocío Muñoz Morales torna a splendere in pubblico scegliendo un palcoscenico d’eccezione: il Festival del Cinema di Venezia 2025. È la sua seconda uscita dopo il caso mediatico legato a Raoul Bova, ma l’attrice ha preferito non soffermarsi su quel capitolo della sua vita, mostrando invece tutta la sua energia e passione per il teatro, che definisce la sua vera linfa vitale.

Rocío Muñoz Morales: "Sono coraggiosa in tutto"

Parlando della sua passione per il teatro, l'attrice spagnola ha dichiarato a SuperGuidaTv:

"Il teatro per me è fonte di nutrimento mi ha fatto scoprire due donne meravigliose che quest’anno ho interpretato sul palcoscenico e che mi hanno arricchito tantissimo. Ho imparato da loro, sono diventata più coraggiosa. Amo il teatro, continuerò a farlo e non posso farne a meno"

La parola chiave per Rocío è il coraggio, qualità che riconosce anche in se stessa:

"Sono una donna coraggiosa. Sono coraggiosa in tutto, mi piace lanciarmi. Non mi piace rimanere con l’idea di come sarebbe stato se… preferisco vivere che non vivere"

Un coraggio che, ammette, non riguarda soltanto il lavoro, ma anche i momenti personali più difficili, nei quali ha imparato a riconoscere la bellezza della fragilità:

"La forza serve sempre a tutto. Anche quando scopri di essere veramente fragile, è lì che scopri incredibilmente la tua forza. Io credo che bisogna essere fragili e forti, e sono due cose che convivono molto bene. Siamo belli perché siamo entrambe le cose"

L’attrice ha voluto ricordare con emozione la sua esperienza da madrina del Festival:

"Per me Venezia è un luogo importante, mi ha regalato tantissimo. Ricordo con particolare emozione la serata di apertura, con quel discorso che avevo scritto nella mia intimità e che è stato condiviso con la Sala Grande. Ha toccato il cuore di tanti e anche il mio. È stato un momento speciale vissuto con mio padre, che dopo pochi mesi è mancato. Per me la Biennale del 2022 resterà indimenticabile, un ricordo che racconterò un giorno ai miei nipoti. Oggi vivo questa esperienza con più leggerezza, ma resta sempre un’emozione unica"

Nel corso dell’incontro, Rocío ha svelato anche qualcosa in più sui suoi gusti e sui suoi sogni nel cassetto:

"Un film che rivedo sempre con piacere è Moulin Rouge. Amo Nicole Kidman, anche in quella versione in cui non aveva paura di essere donna al 100%"

E se potesse scegliere un attore con cui recitare, il desiderio vola oltreoceano:

"Amerei lavorare con Joaquin Phoenix, non so se sarà possibile ma si può sognare, e a me piacerebbe da morire lavorare con lui"

Infine, uno sguardo al futuro:

"Un augurio? Beh, io spero un 2026 pieno di sorprese, di arricchimento per l’anima. Non mi piace troppo programmare le cose, la vita ti sorprende sempre, quindi spero che la vita mi continui a sorprendere"

Magna Graecia Film Festival di Soverato, l'attrice è stata intervista per la prima volta dopo lo scandolo relativo agli audio diffusi da Fabrizio Corona tra Raoul Bova e la modella Martina Ceretti, la Rocio – senza mai nominare direttamente l’ex compagno – ha affidato al pubblico le sue riflessioni sul momento difficile che sta vivendo. Pur lasciando trasparire la delusione per la crisi con Bova, la 37enne originaria di Madrid, ha voluto ribadire con forza i valori che la guidano:

"Essere donne pure, fiere di loro stesse, della propria verità, rispettose, sincere, gentili. Questo è quello che mi ha reso la donna forte che sono oggi"