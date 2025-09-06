Ritorno di fiamma tra Serena Enardu e Pago: l'annuncio della coppia

News VIP

Serena Enardu e Pago, storica coppia dei programmi tv di Canale5, sono di nuovo insieme: ecco cosa hanno raccontato sui social.

Serena Enardu e Pago sono tornati insieme: la coppia, nata nei reality di Canale 5, ha annunciato sui social di aver deciso di riprovarci, confermando il ritorno di fiamma dopo giorni di rumors.

Serena Enardu e Pago: ritorno di fiamma per la coppia

L'ex coppia di Uomini e Donne e Temptation Island ha annunciato il ritorno di fiamma dopo un periodo di lontananza. Serena Enardu e Pago hanno deciso di darsi una seconda possibilità, riallacciando una relazione che, tra alti e bassi, dura da 11 anni. In tv, lo scorso novembre il cantante aveva raccontato di essere pronto al grande passo, ma a maggio l'ex volto di Uomini e Donne annunciò la rottura con il compagno.

In quell'occasione aveva deciso di pubblicare sui social un aggiornamento, rispondendo alle richieste dei followers che le chiedevano del fidanzato: "Io e Pago ci siamo lasciati a Pasquetta, non stiamo più insieme. Abbiamo avuto una discussione abbastanza importante. Srebbe carino che uno andasse in tv e raccontasse la verità, visto che c'è tanta voglia di andare a parlare pubblicamente della vita privata. Ma almeno raccontasse la verità". A causare la rottura era stata una discussione, che è poi degenerata con l'addio di Pago alla casa che condividevano.

Tuttavia, a distanza di qualche mese, prima Serena e poi Pago hanno confermato di aver deciso di darsi una seconda possibilità e per celebrare il ritorno di fiamma, il cantante ha compiuto un romantico gesto, diventato subito virale.

Serena Enardu e Pago sono di nuovo una coppia

Con un romantico video postato sui social, Serena Enardu e Pago hanno annunciato di essere di nuovo una coppia: sui social la coppia ha postato un filmato nel quale si vede Pago cantate Una lunga storia d'amore di Gino Paoli alla sua Serena, che lo guarda seduta a un tavolo durante una cena romantica. A corredo del video è stata posta la didascalia "5 settembre 2025 fine del pit stop" a indicare che la loro storia è ripartita più forte di prima.

Il filmato è stato preso d'assalto dai commenti entusiasti dei fan, felici di vedere la coppia di nuovo insieme, dopo questi mesi di lontananza. Anche Elga Enardu, sorella di Serena, ha commentato il post con un emozionato "piango, vi amo" che sottolinea quanto in molti sperassero di vederli tornare insieme.