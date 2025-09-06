TGCom24
Home | VIP | News | Ritorno di fiamma tra Serena Enardu e Pago: l'annuncio della coppia
News VIP

Ritorno di fiamma tra Serena Enardu e Pago: l'annuncio della coppia

Maria Castaldo

Serena Enardu e Pago, storica coppia dei programmi tv di Canale5, sono di nuovo insieme: ecco cosa hanno raccontato sui social.

Ritorno di fiamma tra Serena Enardu e Pago: l'annuncio della coppia

Serena Enardu e Pago sono tornati insieme: la coppia, nata nei reality di Canale 5, ha annunciato sui social di aver deciso di riprovarci, confermando il ritorno di fiamma dopo giorni di rumors.

Serena Enardu e Pago: ritorno di fiamma per la coppia

L'ex coppia di Uomini e Donne e Temptation Island ha annunciato il ritorno di fiamma dopo un periodo di lontananza. Serena Enardu e Pago hanno deciso di darsi una seconda possibilità, riallacciando una relazione che, tra alti e bassi, dura da 11 anni. In tv, lo scorso novembre il cantante aveva raccontato di essere pronto al grande passo, ma a maggio l'ex volto di Uomini e Donne annunciò la rottura con il compagno.

In quell'occasione aveva deciso di pubblicare sui social un aggiornamento, rispondendo alle richieste dei followers che le chiedevano del fidanzato: "Io e Pago ci siamo lasciati a Pasquetta, non stiamo più insieme. Abbiamo avuto una discussione abbastanza importante. Srebbe carino che uno andasse in tv e raccontasse la verità, visto che c'è tanta voglia di andare a parlare pubblicamente della vita privata. Ma almeno raccontasse la verità". A causare la rottura era stata una discussione, che è poi degenerata con l'addio di Pago alla casa che condividevano.

Tuttavia, a distanza di qualche mese, prima Serena e poi Pago hanno confermato di aver deciso di darsi una seconda possibilità e per celebrare il ritorno di fiamma, il cantante ha compiuto un romantico gesto, diventato subito virale.

Serena Enardu e Pago sono di nuovo una coppia

Con un romantico video postato sui social, Serena Enardu e Pago hanno annunciato di essere di nuovo una coppia: sui social la coppia ha postato un filmato nel quale si vede Pago cantate Una lunga storia d'amore di Gino Paoli alla sua Serena, che lo guarda seduta a un tavolo durante una cena romantica. A corredo del video è stata posta la didascalia "5 settembre 2025 fine del pit stop" a indicare che la loro storia è ripartita più forte di prima.

Il filmato è stato preso d'assalto dai commenti entusiasti dei fan, felici di vedere la coppia di nuovo insieme, dopo questi mesi di lontananza. Anche Elga Enardu, sorella di Serena, ha commentato il post con un emozionato "piango, vi amo" che sottolinea quanto in molti sperassero di vederli tornare insieme.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Isola dei Famosi, Chiara Balistreri rivela: "Vittima di minacce, denunciare è necessario"
news VIP Isola dei Famosi, Chiara Balistreri rivela: "Vittima di minacce, denunciare è necessario"
La forza di una donna: Chi è Caner Cindoruk? Tutto sull'affascinante Sarp della Soap Turca
anticipazioni TV La forza di una donna: Chi è Caner Cindoruk? Tutto sull'affascinante Sarp della Soap Turca
Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza in crisi? Interviene l'ex dama e svela come stanno le cose
news VIP Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza in crisi? Interviene l'ex dama e svela come stanno le cose
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Fulvio inganna la figlia Caterina
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Fulvio inganna la figlia Caterina
Camilleri 100: stasera su Rai1, il documentario evento che celebra il Maestro nel centenario della nascita
anticipazioni TV Camilleri 100: stasera su Rai1, il documentario evento che celebra il Maestro nel centenario della nascita
Amici, i Cantanti dell'ultima edizione riportano risultati deludenti: i loro dischi sono flop
news VIP Amici, i Cantanti dell'ultima edizione riportano risultati deludenti: i loro dischi sono flop
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Pia lascia Don Ricardo!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni Spagnole: Pia lascia Don Ricardo!
Ballando con le Stelle: Chi è Nancy Brilli? Età, Marito, Figlio. Tutto sulla Concorrente del Varietà di Rai1
anticipazioni TV Ballando con le Stelle: Chi è Nancy Brilli? Età, Marito, Figlio. Tutto sulla Concorrente del Varietà di Rai1
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV