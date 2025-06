Rita Dalla Chiesa contro Affari Tuoi per il cane Gennarino: "Inaccettabile, rispettate la sua dignità "

News VIP

Il programma di Stefano De Martino nella bufera per Gennarino, il jack russell, che anima insieme al conduttore le serate del game show di Rai1. Rita Dalla Chiesa: "Costringerli a pregare, fare l'inchino o abbaiare a comando è una pratica chiaramente snaturante per loro"

Gennarino, il simpatico Jack Russell che accompagna quotidianamente Stefano De Martino nel popolare programma di Rai 1 Affari Tuoi, è ormai una piccola star della TV. Con le sue entrate in scena, gli inchini, gli abbai a comando e l'interazione con il pubblico, ha conquistato l'affetto degli spettatori, diventando virale anche sui social. Ma dietro questo successo mediatico, si è aperta una discussione che ha raggiunto anche le aule della politica.

Rita Della Chiesa contro la presenza di Gennarino, il cagnolino di Affari Tuoi

A sollevare la questione è stata Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e responsabile del Dipartimento benessere animale del partito. L'ex conduttrice, oggi impegnata attivamente nella promozione dei diritti degli animali, ha criticato pubblicamente la Rai per l’uso continuativo di Gennarino nello show.

La sua presenza regolare a Affari Tuoi, dove ogni sera partecipa attivamente alla trasmissione, ha suscitato perplessità da parte di chi ritiene che il suo utilizzo possa mandare un messaggio sbagliato.

"Desta disappunto assistere all’utilizzo di animali chiaramente addestrati nei programmi del servizio pubblico, come sta accadendo su Rai 1 nella trasmissione Affari tuoi. Si tratta di una modalità superata, fra l’altro contraria alla crescente sensibilità culturale sul tema del benessere animale. Questo pur senza parlare, ovviamente, di maltrattamento”, ha dichiarato Dalla Chiesa in una nota ufficiale.

"In questi mesi stiamo sostenendo con forza tutte le battaglie per il superamento dell’uso degli animali nei circhi e negli spettacoli. Un provvedimento atteso che segnerebbe un passaggio fondamentale: riconoscere l’animale come essere senziente e non come strumento di intrattenimento piegato a logiche esclusivamente economiche e di spettacolo”, ha continuato.

L’uso di comandi come l’inchino o l’abbaiare a richiesta viene ritenuto una forzatura e una forma di spettacolarizzazione che snatura l’essenza dell’animale. Il rischio, secondo Dalla Chiesa, è di ridurre la presenza animale in TV a una forma di performance, perdendo di vista il rispetto e la dignità dell’essere vivente.

"Non diciamo che i cagnolini o altri animali non debbano più apparire in televisione. Sono un punto di forza nel gradimento soprattutto dei bambini. Il punto è la dignità. Costringerli a pregare, fare l’inchino o abbaiare a comando è una pratica chiaramente snaturante per loro. La televisione è un mezzo potente: se può offrire al pubblico la compagnia di un animale in modo naturale e rispettoso, ben venga”.

Rita Dalla Chiesa ha infine lanciato un appello diretto alla Rai, auspicando un cambiamento nella gestione di queste dinamiche televisive:

"Troviamo inaccettabile che proprio la Rai, che in passato ha spesso anticipato i cambiamenti culturali del Paese, si ponga oggi in evidente ritardo. Chiediamo un ripensamento all’azienda e porterò la questione all’attenzione della Commissione parlamentare di vigilanza, affinché il servizio pubblico rifletta sul proprio ruolo e si faccia promotore, come oggi succede fra la maggior parte del pubblico, di una nuova consapevolezza etica nei confronti degli animali”.

La Rai, al momento, non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sul caso.