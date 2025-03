Riccardo Scamarcio amareggiato: "Il David lo hanno vinto tutti, com'è possibile che io ancora no?"

News VIP

Riccardo Scamarcio ha espresso tutto il suo risentimento per non essere ancora riuscito a vincere un David di Donatello.

Riccardo Scamarcio, in una recente intervista, ha toccato diversi temi a lui cari, da quel Davi di Donatello mai vinto alla relazione amorosa con Benedetta Porcaroli. Ecco le sue parole.

Il risentimento di Riccardo Scamarcio: "Il David lo hanno vinto tutti, io ancora no"

Ospite ad Hot Ones, trasmissione di Alessandro Cattelan, Riccardo Scamarcio ha toccato diversi argomenti, tra cui uno piuttosto "spinoso": la questione del David di Donatello mai vinto. Stiamo parlando di un premio importante per gli attori, ed il fatto che lui non sia ancora riuscito ad aggiudicarselo, di certo, non gli fa molto piacere. Infatti, Scamarcio ha dichiarato a tal proposito:

Ricevere un premio o un riconoscimento è sempre una grande soddisfazione. Ne ho ricevuti alcuni anch'io, anche se il David di Donatello, che è il riconoscimento più prestigioso in Italia, non mi è ancora stato assegnato. Credo sia solo una coincidenza. Insomma, lo hanno vinto tutti... com'è possibile che io ancora no?

Dopodiché, ha spiegato:

In realtà, sono stato candidato prima come miglior produttore che come attore protagonista, il che è un po' insolito. Ma quella candidatura mi ha reso molto felice. Certo, mi sarebbe piaciuto vincere almeno una volta come attore.

Riccardo Scamarcio e il rapporto con la popolarità

Riguardo alla sua popolarità, invece, Scamarcio ha detto:

Sono riuscita a gestirla. All'inizio, quando diventi famoso e la gente ti ferma per strada, è incredibile. Da un lato pensavo fosse una cosa straordinaria, dall'altro essere travolti dal successo, soprattutto da giovani, può avere ripercussioni anche su chi ti sta vicino. Per la mia famiglia è stato un cambiamento importante, perché in qualche modo anche loro si sono ritrovati al centro dell'attenzione. Avevo 24 anni e negli anni successivi ho avuto momenti di scontro con loro, perché sentivo il bisogno di rivendicare il mio ruolo di figlio.

Poi, ha precisato che "non è tutto oro quel che luccica":

Si tende a credere che fama e successo portino solo felicità, ma in realtà creano anche molte pressioni. Quando sei molto giovane, può diventare difficile gestirle. Ho avuto la fortuna di fare esperienze significative e di trovare spazi e luoghi che mi hanno aiutato a mantenere un rapporto solido con le cose importanti della vita.

Riccardo Scamarcio e l'amore con Benedetta Porcaroli

Per finire, si è parlato della fidanzata di Scamarcio, Benedetta Porcaroli. La relazione amorosa con la giovane attrice, a detta sua, procede a gonfie vele, nonostante le difficoltà che incontrano quotidianamente facendo entrambi questo particolare mestiere:

Fra me e lei c'è uno scambio continuo di opinioni e confronto, ma se giriamo un film che all'altro non piace, evitiamo di dircelo. Sarebbe crudele! Meglio una piccola bugia. Facendo un lavoro che ci porta spesso lontani, per stare insieme bisogna amarsi molto. Uno dei due deve essere disposto a raggiungere l'altro quando è via, in qualche modo "rincorrerlo". Quando siamo impegnati nelle riprese, restiamo fuori casa per periodi che vanno dalle sei alle dieci settimane, a seconda del progetto. La distanza rende quasi normale la possibilità di evadere dalla relazione, ma se il legame è solido e dura nel tempo, significa che c'è qualcosa di più profondo che non si mette in discussione.