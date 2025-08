Raoul Bova, parla Federico Monzino: "Ho girato le chat a Corona per mille euro e il contatto di un pusher"

News VIP

L'imprenditore milanese Federico Monzino ha dichiarato di aver diffuso gli audio privati tra Bova e la modella Martina Ceretti a Fabrizio Corona per una piccola somma di denaro ma ha poi negato tutto.

C’è una nuova ombra che si allunga sull’inchiesta che coinvolge l’attore Raoul Bova, la modella Martina Ceretti e l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Al centro dell’attenzione investigativa c’è Federico Monzino, imprenditore milanese e amico stretto della Ceretti. È stato lui, secondo quanto risulta dagli atti, a fornire agli investigatori dettagli finora inediti sul presunto giro di messaggi e audio privati dell’attore.

La vicenda di Raul Bova, tra confessioni, indagini e responsabilità penali

Durante un colloquio con gli inquirenti, Monzino avrebbe riferito che per la consegna del materiale privato tra Bova e Ceretti – poi pubblicato nella rubrica Falsissimo, curata da Corona – sarebbe stato pattuito un compenso di mille euro in contanti, oltre al recapito telefonico di uno spacciatore. Un'accusa pesante che apre uno scenario delicatissimo sull’origine e lo scopo di questi contatti.

In pubblico, però, Monzino ritratta. In un’intervista a Repubblica smentisce ogni coinvolgimento economico o di altra natura. “Non ho ricevuto né soldi né favori”, afferma. Ma le dichiarazioni rilasciate agli investigatori raccontano un'altra versione.T utto è ancora da accertare, ma la pista è stata aperta e verrà analizzata a fondo, soprattutto se Monzino dovesse confermare questa versione davanti alla magistratura.

Al momento nessuno risulta formalmente indagato, ma i nomi di Monzino, Ceretti e Corona sono finiti tutti nel mirino della Procura di Roma, che sta conducendo gli accertamenti sotto la guida della pm Eliana Dolce.

Secondo quanto ricostruito finora, il materiale poi finito online sarebbe stato inizialmente condiviso volontariamente da Martina Ceretti con Monzino. È lui stesso a raccontarlo: la modella, dice, gli avrebbe girato le chat private con il consenso a inoltrarle a Corona. Successivamente, però, Ceretti avrebbe fatto marcia indietro, cercando di bloccare tutto. Un tentativo inutile: il 21 luglio, gli audio e i messaggi tra lei e Bova sono apparsi comunque online.

Il primo segnale di un possibile ricatto emerge tra l’11 e il 12 luglio, quando Bova riceve su WhatsApp messaggi minacciosi da una SIM spagnola: “Questo è materiale pesante, è nelle mani di Fabrizio. Se non collabori va online”. L’attore non si lascia intimidire, non risponde e si rivolge alle forze dell’ordine. Nonostante la denuncia, pochi giorni dopo, i contenuti vengono pubblicati sulla piattaforma gestita da Corona.

Parte così l’indagine per tentata estorsione. Fabrizio Corona, da parte sua, si difende e respinge ogni accusa: “Il consenso me lo hanno dato loro. Il ricatto? Mai saputo nulla”. Una vicenda complessa che ruota attorno al confine sempre più labile tra gossip, privacy e responsabilità penale. E che potrebbe avere presto nuovi risvolti.