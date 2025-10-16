Rai prepara il colpo grosso: "Ok! Il Prezzo è Giusto" torna con una nuova veste e un nuovo conduttore

News VIP

Flavio Insinna in pole position per il ritorno di “Ok! Il Prezzo è Giusto” su Rai1

La Rai è pronta a rispolverare uno dei format più iconici della televisione italiana: Ok! Il Prezzo è Giusto. Il celebre game show, che per anni ha intrattenuto milioni di telespettatori e lanciato nella leggenda la conduzione di Iva Zanicchi, potrebbe presto tornare sul piccolo schermo in una veste completamente rinnovata, con un conduttore d’eccezione.

Da Iva Zanicchi a Flavio Insinna: il grande ritorno di "Ok! Il Prezzo è Giusto" firmato Rai

Secondo quanto anticipato dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, l’emittente pubblica starebbe lavorando alla riedizione del programma con un importante cambio di collocazione e di volto alla guida. La Rai, infatti, sembrerebbe intenzionata ad affidare la conduzione a Flavio Insinna, volto molto amato dal pubblico e da tempo considerato uno dei presentatori più solidi del panorama televisivo italiano.

“Come Dagoanticipato, il conduttore, dopo l’esperienza poco fortunata su La7, non è tornato in Rai solo per quattro imitazioni da Carlo Conti a Tale e Quale Show. Insinna sarebbe in pole position per condurre Ok! Il Prezzo è Giusto. Come vi abbiamo svelato, i vertici di TeleMeloni (Rai, ndr) hanno deciso di vendicarsi di Pier Silvio Berlusconi acquistando i diritti dello storico game del Biscione condotto da Iva Zanicchi”, scrive Candela su Dagospia, svelando così il retroscena che ha infiammato i corridoi televisivi.

Un ritorno in grande stile, dunque, per uno show che ha fatto la storia. Nato negli anni Ottanta e trasmesso per decenni su Mediaset, Ok! Il Prezzo è Giusto era diventato sinonimo di divertimento, grazie al format che metteva in gara i concorrenti nel tentativo di indovinare il prezzo esatto di prodotti di ogni tipo,

La nuova versione targata Rai, però, non sarà una semplice copia del passato. Secondo le prime indiscrezioni, il programma verrebbe infatti spostato in prima serata, abbandonando la storica fascia dell’access prime time.

Per ora non ci sono date ufficiali, ma i lavori di adattamento del format sarebbero già in corso. Se tutto andasse secondo i piani, la nuova edizione di Ok! Il Prezzo è Giusto potrebbe debuttare tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, segnando così uno dei ritorni televisivi più attesi della prossima stagione.