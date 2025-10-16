TGCom24
Raffaella Fico innamorata di un calciatore? Sembrerebbe proprio di sì. Ecco di chi si tratta

Francesca Simone

A quanto pare, il cuore di Raffaella Fico è tornato a battere per qualcuno. L'uomo in questione è un calciatore.

Raffaella Fico innamorata di un calciatore? Sembrerebbe proprio di sì. Ecco di chi si tratta

Raffaella Fico ha un nuovo amore? Sembra proprio di sì! Ecco di chi si tratta...

Raffaella Fico ha un nuovo amore?

A quanto pare, Raffaella Fico ha ritrovato l'amore. Al momento, non è niente di certo, ma grazie ad un importante indizio rintracciato sul suo profilo Instagram, si è potuti giungere a questa conclusione. Infatti, la nota showgirl, ex del calciatore Mario Balotelli, ha fatto un po' di "pulizia social": ha cancellato tutti i post che aveva pubblicato fino ad oggi, cosa che spesso fanno i vip che vogliono annunciare qualcosa d'importante, oppure che semplicemente vogliono voltare pagina in modo definitivo. Inoltre, la Fico ha anche eliminato tutti i profili che seguiva, fatta eccezione per tre: due appartengono a sua figlia, Pia, avuta proprio con Balotelli, ed uno appartiene ad un calciatore. Ma di chi si tratta?

Raffaella Fico e Armando Izzo sono una coppia?

Il calciatore in questione è il difensore del Monza, tale Armando Izzo. Quest'ultimo, benché faccia parte del mondo dello spettacolo, vista la sua professione, parrebbe essere una persona piuttosto riservata. Del suo privato, in effetti, non si sa molto. D'altra parte, è invece noto che Izzo, almeno fino al mese di marzo di quest'anno, risultava ancora sposato con la moglie, Concetta. All'epoca, lo sportivo aveva dichiarato pubblicamente di volerla ringraziare perché era stata capace di stargli vicino in un momento particolarmente complesso a causa delle pesante accuse - di mafia e frode sportiva - che gravavano su di lui. Le cose, però, attualmente sembrerebbero diverse. L'esperta di gossip Deianira Marzano ha scritto sul suo profilo Instagram che la Fico ed Izzo sono ormai una coppia a tutti gli effetti, tanto che si starebbero preparando ad uscire allo scoperto, annunciando pubblicamente di stare insieme.

Chi è Armando Izzo?

Armando Izzo è nato il 2 marzo del 1992, quindi è del segno dei Pesci ed ha 33 anni. Originario di Napoli, proprio come la Fico, e proprio come lei è già genitore: è padre di due figli, nati appunto dalla storia d'amore con la moglie Concetta. In una recente intervista, Izzo aveva raccontato di aver conosciuto la sua dolce metà quando lei aveva solo 14 anni e lui 16, e che, dopo anni di fidanzamento, nel 2017 hanno deciso di sancire la loro unione con un matrimonio. Il suo profilo Instagram ufficiale è @armandoizzoreal, e conta circa 257.000 follower.

