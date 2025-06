Pomeriggio 5, Myrta Merlino dice addio al programma: ecco chi potrebbe sostituirla

News VIP

Myrta Merlino ha salutato il pubblico di Pomeriggio 5 dopo due anni di conduzione. Chi prenderà il posto della giornalista? Scopriamo insieme i papabili candidati!

Venerdì 6 giugno, Myrta Merlino ha salutato per l'ultima volta il pubblico di Pomeriggio 5, il noto talk show pomeridiano Mediaset che la giornalista ha condotto per due anni dopo il licenziamento di Barbara D'Urso. Ma chi prenderà il suo posto? Scopriamo insieme i possibili candidati.

Pomeriggio 5, Myrta Merlino dice addio al programma: chi la sostituirà?

Myrta Merlino ha avuto il complesso compito di traghettare Pomeriggio 5 nell'era post-Barbara D'Urso: dopo il licenziamento della nota conduttrice di Canale5 a luglio 2023, infatti, la giornalista ne aveva preso il posto alla guida del talk show, cambiando completamente strategia. Basandosi sulle direttive di Pier Silvio Berlusconi di evitare che il trash dilagasse indisturbato nelle reti Mediaset, Myrta Merlino ha condotto con moderazione, acume e rigore la trasmissione. Non sempre è stata premiata dagli ascolti, sebbene la sua conduzione abbia trovato l'approvazione dell'ad di Mediaset.

Purtroppo, la sua avventura si è conclusa venerdì 6 giugno, come dimostra il commosso discorso della giornalista al suo pubblico: "Oggi è una puntata molto speciale. Come opinionisti ho voluto cinque persone che per me rappresentano qualcosa di più, vanno oltre il piccolo schermo. Lo dico perché altrimenti si rischia di pensare che in televisione esistano solo rapporti superficiali o costruiti. Invece io qui ho cinque amici veri. Questo è un dono prezioso che mi porto via, qualcosa che mi ha arricchita profondamente". Accanto a sé, per la sua ultima conduzione, la giornalista ha voluto Davide Maggio, Vladimir Luxuria, Marina La Rosa e Ludovica Frasca, tutti colleghi e amici con cui ha stretto un legame solido e di stima reciproca.

Salutando il pubblico di Canale 5, Myrta Merlino ha ricordato qual è il compito di un giornalista e del mezzo televisivo, indagare la realtà e raccontarne tutte le sfumature possibili, "porre domande e non fermarci alla prima risposta". Ora che Myrta Merlino ha detto addio a Pomeriggio 5, chi potrà sostituirla?

Pomeriggio 5, Cesara Buonamici e gli altri papabili candidati alla conduzione dopo Myrta Merlino

L'addio alla conduzione di Pomeriggio 5 da parte di Myrta Merlino era nell'aria da diversi mesi, ma la sua ufficialità è arrivata solo alla fine di questa stagione del talk show. Il programma, tuttavia, non si fermerà per l'estate, ma vedrà alla conduzione Alessandra Viero, che ha ricevuto il testimone dalla conduttrice durante la puntata di venerdì 6 giugno. Secondo alcune voci, potrebbe essere proprio lei la nuova conduttrice di Pomeriggio 5 anche per l'edizione autunnale, ma a questo nome se ne sono affiancati molti altri.

Tra i più papabili c'è anche quello di Cesara Buonamici, come ha rivelato Alberto Dandolo. La nota giornalista e opinionista del GF potrebbe avere un ulteriore incarico nell'azienda di Mediaset? A detta del giornalista potrebbe essere proprio così: "Pier Silvio Berlusconi vorrebbe tanto Cesara Buonamici ma ,al momento, i giochi non sono ancora chiusi".

Altre teorie vedono invece al timone del programma Simona Branchetti, ma secondo Giuseppe Candela e Davide Maggio, il nuovo o nuova conduttore di Pomeriggio 5 non sarebbe nessuno tra quelli che sono stati menzionati dai principali siti, come Giuseppe Brindisi (conduttore di Zona Bianca) o Gianluigi Nuzzi (Quarto Grado), Dario Maltese, che hà già sostituito per un breve periodo Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Seconco Candela, infatti, "Pier Silvio Berlusconi ha una carta coperta per Pomeriggio 5, un nome sorprendente" come avrebbero assicurato fonti certe. Smentita anche l'ipotesi di Alfonso Signorini, riconfermato invece alla conduzione della nuova stagione del GF.