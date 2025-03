Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo: le Anticipazioni dalla Conferenza stampa ufficiale

News VIP

Pechino Express 2025 ci porta Fino al Tetto del Mondo. Il viaggio in onda su Sky e in Streaming solo su NOW, dalle Filippine sino al Nepal in partenza il 6 marzo 2025, spiegato dai protagonisti nella conferenza stampa ufficiale.

Parte il 6 marzo 2025, in onda su Sky e in streaming solo su Now, la nuova stagione di Pechino Express - Fino al Tetto del mondo che ci porterà a toccare le vette già alte del mondo dopo un percorso di 6000 km che si snoda tra Filippine, Thailandia del Nord e Nepal fino al Monte Everest. Prima dell’embargo ufficiale delle nove coppie in gara, guidate dal conduttore Costantino Della Gherardesca e dall’inviato speciale Fru, i protagonisti dell’adventure game si sono raccontanti nella conferenza stampa ufficiale, ecco cosa hanno svelato.

Pechino Express - Fino al Tetto del mondo: Costantino Della Gherardesca e Fru guidano le nove coppie in gara

Torna Pechino Express con una rotta tutta nuova, un cast agguerrito e Costantino Della Gherardesca al timone della nuova stagione dell’adventure game, affiancato dall’inviato speciale Fru, in onda su Sky e in streaming solo su Now. Pechino Express - Fino al Tetto del mondo ci porta in un viaggio emozionate e coinvolgente, tra panorami mozzafiato e tra le vette più alte del mondo. Questo anno, infatti, il percorso si snoda comincerà nelle Filippine con la splendida isola di Palawan come prima tappa, passando poi per la Thailandia del Nord tra Chamai e Chiang Rai, fino al Nepal dove si trovano le otto vette più alte del mondo tra cui il monte Everest. Nove le coppie in gara in questa edizione che parte ufficialmente il 6 marzo 2025: Virna Toppi e Nicola Del Freo, sono i Primi Ballerini, Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, sono Gli Spettacolari, Jey e Checco Lillo sono I Magici mentre Ivana Mrázová e Giaele De Donà sono Le Atlantiche. Jury Chechi e Antonio Rossi sono I Medagliati, Giulio Berruti e Nicolò Maltese sono Gli Estetici, poi spazio Nathalie Guetta e Vito Bucci che sono I Cineastì, Dolcenera e Gigi Campanile sono I Complici, infine Samanta e Debora Togni sono Le Sorelle.

Prima dell’embargo ufficiale tutto il cast si è riunito per la conferenza stampa dove i protagonisti si sono raccontanti alla presenza di Antonella D’Enrico, la Executive Vice President Content di Sky Italia, che ha svelato il successo di questo format. Pechino Express non è solo una corsa alla tappa finale, al tappeto rosso e al fine di evitare la temuta busta nera, ma è un viaggio che ogni coppia fa come duo e singolarmente, segnando una grande crescita personale. E questa è la questione riportata anche da Giaele De Donà e Ivana Mrázová durante la conferenza stampa quando, dopo aver ammesso di aver sentito tanto la mancanza di possibilità di profonda igiene personale - la modella ceca non ha nascosto di aver provato a portare con sé un bidet portatile senza troppo successo - hanno confermato di essere cresciute molto con questo viaggio, ritenendolo ad ora l’esperienza televisiva già forte nonostante entrambe non siano nuove al mondo dei reality show.

Pechino Express - Fino al Tetto del mondo: Anticipazioni conferenza stampa

Le nove coppie di Pechino Express - Fino al Tetto del mondo sono emozionate all’idea di rivedersi in televisione portando sul piccolo schermo il loro viaggio emozionante, carico di imprevisti, fatica, sudore e anche una sana dose di disagi. Non a caso nella conferenza stampa dell’adventure game è l’inviato speciale Fru, dopo aver chiesto a tutti e in particolare alla coppia dei Primi Ballerini ovvero Virna Toppi e Nicola Del Freo di non commentare la sua performance di ballerino sul palco del Festival di Sanremo, non ha avuto peli sulla lingua nel dire che a Pechino è difficile anche solo andare in bagno! Tutte le coppie nella vita reale di questa edizione hanno ammesso, chi seriamente e chi tra l’ironia generale come Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba ovvero gli Spettacolari, di essere ancora una coppia nella vita reale e di aver imparato a conoscere nuovi lati del proprio carattere. E per le due sorelle di Pechino Express, invece, come è stato viaggiare insieme? Samanta e Debora Togni, appunto la coppia de Le Sorelle, hanno confidato che il viaggio in questa veste è stato faticoso ma non ha scalfito un rapporto che c’è da sempre e che con il tempo è mutato tantissime volte, ma hanno ammesso di avere invidia delle coppie che non hanno chiesto la separazione una volta tornati in Italia.

Tra ironia e calzini porta fortuna, la conferenza stampa ha confermato che c’è un grande feeling nel cast di questo anno, la cui punta di diamante è forse Nathalie Guetta una donna determinata che sa quando parlare al momento giusto, e lasciare il segno, e che è entrata nel cuore di tutti gli altri concorrenti di questo anno. Immancabile il pensiero di Costantino Della Gherardesca, che anche questo anno è nel ruolo di presentatore per la gioia degli spettatori affezionati, che ha completo il quadro con una dissertazione sul viaggio significativa, di chi ha visto e vissuto diversi aspetti di questo concetto, e che lo riconferma come la scelta giusta per il format. Ricordiamo che Pechino Express - Fino al Tetto del mondo debutta il 6 marzo 2025 su Sky e in streaming solo su Now.

Foto: Sky