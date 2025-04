Pechino Express 2025, Scintilla e Federica Camba commentano il loro percorso

News VIP

Scintilla e Federica Camba, primi eliminati di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, commentano la loro esperienza nel programma di Sky.

La gara è iniziata ed è davvero agguerrita e i protagonisti di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo sono pronti a sfidarsi per arrivare alla meta finale. La prima coppia ad aver dovuto salutare il programma condotto da Costantino Della Gherardesca e l’inviato speciale Fru su Sky, e in streaming solo su NOW, è stata quella formata degli Spettacolari formata da Scintilla e Federica Camba. Ecco come hanno commentato questa esperienza.

Pechino Express 2025, il viaggio si fa sempre più intenso

Quest’anno la competizione è agguerrita più che mai tra i protagonisti della nuova stagione di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, l’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca con l’inviato speciale Fru, in onda su Sky e in streaming solo su NOW. Le coppie si affrontano in corse a tempo, prove durissime a livello fisico ma anche momenti di difficoltà personale e psicologica che emergono a causa delle condizioni della competizione. I primi a dover lasciare il programma sono stati gli Spettacolari ovvero la coppia formata da Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, e dalla moglie Federica Camba.

Purtroppo la coppia si è fermata nelle Filippine, senza poter puntare alle vette più alte del mondo dopo aver percorso la Thailandia, ma la loro avventura è stata comunque significativa a livello personale e di coppia, come hanno rivelato loro stessi ai microfoni di Superguidatv. Scintilla e Federica hanno deciso di partecipare in quanto grandi amanti dei viaggi, attratti dall’idea di farne uno con lo zaino in spalla ma anche dall’idea di farlo in coppia. Entrambi hanno ammesso che amano andare in vacanza ma solitamente questo comporta togliere tempo al lavoro, che è anche la loro passione, ma questa volta nessun senso di colpa dato che sono partiti proprio per lavoro grazie a Pechino Express.

Pechino Express 2025, i commenti degli Spettacolari

Continua il viaggio delle coppie della nuova edizione di Pechino Express, che questo anno ci porta fino al tetto del mondo con un viaggio emozionante, entusiasmante, senza esclusione di colpi e che ci trasporta in paesaggi e culture lontanissime. Gli Spettacolari, tuttavia, hanno dovuto salutare tutti già nelle Filippine, vittime della busta nera. Nonostante questo, l’esperienza seppur breve è stata intensa come hanno raccontato Scintilla e Federica Camba.

“Secondo me è stata continuare ad essere noi stessi con quell’approccio alla vita, cioè la risata, la battuta, l’energia. Sì anche perché ce l’eravamo detti: non lasciamoci schiacciare dalla gara, non litighiamo, oppure se litighiamo rimane lì. Non c’è stato neanche modo di litigare perché per lui continuare a mangiare anche schifezze andava benissimo. Magari anche quella è stata una difficoltà non da dimenticare”.

Questo il commento della coppia degli Spettacolari, che molti hanno sostenuto e che manca a tanti durante la competizione. Cosa accadrà nelle prossime puntate di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo? Non ci resta che seguire lo show su Sky Uno ogni giovedì e in streaming solo su NOW.

