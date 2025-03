Pechino Express 2025, Fru torna come inviato speciale e confessa: ''Senso paterno per le coppie''

News VIP

Fru è nuovamente l’inviato speciale al fianco di Costantino Della Gherardesca nella nuova edizione di Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo. Ecco cosa ha rivelato.

Tutto pronto per la partenza di Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo, fissata al 6 marzo 2025 in onda su Sky e in streaming solo su Now. Il viaggio delle coppie partirà dalle Filippine, passando per la Thailandia del Nord fino al Nepal. Al fianco del presentatore Costantino Della Gherardesca ci sarà nuovamente l’inviato speciale Fru, che racconta qualcosa in più del suo ruolo e del suo rapporto con questo adventure game e i suoi concorrenti.

Pechino Express 2025, Fru torna come inviato speciale

Manca sempre meno al debutto di Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo, la nuova stagione dell’adventure game in onda su Sky e in streaming solo su Now, la cui data di inizio è fissata al 6 marzo 2025. Presenza fissa e amatissima, Costantino Della Gherardesca torna come presentatore per guidare le coppie in una gara emozionante, faticosa e piena di insidie. Le coppie dovranno affrontare una rotta inedita, che partirà dalle Filippine passando poi per la Thailandia del Nord, fino al Nepal, dove sorgono le 8 vette più alte della terra, tra cui il monte Everest. Al fianco del presentatore torna anche l’inviato speciale Fru, molto apprezzato nell’ultima edizione del programma, che ha raccontato qualcosa in più del suo ruolo a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Un perfetto mix di protezione e sadismo. Da un lato, l’empatia è forte essendo stato un viaggiatore io stesso pochi anni fa. Dall’altro sono artefice in prima persona delle sventure dei viaggiatori e un po’ mi piace. Ci sono uno Yin e uno Yang nel mio cuore”.

Ricordiamo che Fru prese parte a Pechino Express in coppia con Aurora Leone, anche lei dei The Jackal, nell’edizione vinta da Victoria Cabello e Paride Vitale, e con la sua simpatia e la sue verve ha conquistato il pubblico, al punto da spingere la rete a proporlo come invitato speciale. Ma come si comporterà con le coppie di questo anno? Ecco cosa ha rivelato.

Pechino Express 2025, Fru commenta le coppie di questo anno

Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo ci lascerà senza parole, emozionandoci e coinvolgendoci, così come faranno el coppie di questo anno. Virna Toppi e Nicola Del Freo, sono i Primi Ballerini, Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, sono Gli Spettacolari, Jey e Checco Lillo sono I Magici mentre Ivana Mrázová e Giaele De Donà sono Le Atlantiche. Jury Chechi e Antonio Rossi sono I Medagliati, Giulio Berruti e Nicolò Maltese sono Gli Estetici, poi spazio Nathalie Guetta e Vito Bucci che sono I Cineastì, Dolcenera e Gigi Campanile sono I Complici, infine Samanta e Debora Togni sono Le Sorelle. Ma quale di queste coppie, secondo l’inviato Fru, potrebbe essere quella più agguerrita pronta a tutto per vincere questa edizione al cospetto del Gran Visir Costantino?

Fru ha ammesso di credere molto nella coppia formata da Scala Virna Toppi e Nicola del Freo e quella di Nathalie Guetta e Vito Bucci, poi ha assicurato di non dare mai suggerimenti nonostante da una parte sente il bisogno di aiutarli, essendo stato lui stesso un viaggiatore. Fru, infatti, ha commentato dichiarando di sentire un senso paterno per i concorrenti, che crescono e vanno avanti nella gara con le loro sole forze. Ricordiamo che l’appuntamento con Pechino Express è per il 6 marzo 2025 in prima serata su Sky e in streaming solo su Now.

