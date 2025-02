Pechino Express 2025, Costantino Della Gherardesca: "Questa è l’edizione in cui mi sono divertito di più"

News VIP

Il conduttore Costantino Della Gherardesca si sbilancia sulla nuova edizione di Pechino Express - fino al tetto del mondo, il game show che partirà ufficialmente tra poche settimane su Sky e sarà ricco di sorprese e colpi di scena.2

Fervono i preparativi per Pechino Express 2025, uno dei game show più amati della televisione italiana che debutterà tra poche settimane su Sky. Al timone ritroveremo Costantino della Gherardesca e Gianluca Fru che, intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni, si sono sbilanciati sulle coppie della nuova edizione.

Le rivelazioni di Costantino Della Gherardesca su Pechino Express - fino al tetto del mondo

Dal prossimo giovedì 6 Marzo 2025 torna in esclusiva su Sky e in streaming su NOW Pechino Express - Fino al tetto del mondo. Al timone del seguitissimo e attesissimo game show due grandi volti del piccolo schermo: il veterano Costantino della Gherardesca e Gianluca Fru dei Jackal, qui in veste di inviato speciale. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha svelato qualche aneddoto inedito e qual è stata la sua edizione preferita:

Sono felice di questa edizione, è quella in cui mi sono divertito di più insieme alla terza. Per una coincidenza spirituale di avvenimenti fra luoghi, viaggiatori, gente che incontri a sorpresa. E perché tutte le nove coppie hanno già un rapporto molto solido. I viaggiatori sono sempre più battaglieri. Sono più motivati, vogliono vincere.

Ricordando le vecchie edizioni di Pechino Express, invece, Costantino ha raccontato una cosa che non farebbe oggi e di cui si è pentito. "Mangiai un pipistrello, era comunque prima del Covid. Ora direi che forse è meglio non mangiare un pipistrello" ha ammesso il conduttore, che ha elogiato il game show sottolineando come oggi non esiste nella televisione italiana un programma in grado di far viaggiare sia i concorrenti che i telespettatori attraverso diverse nazioni: "È un'avventura impareggiabile".

Le nove coppie di Pechino Express 2025

Cresce l'attesa per Pechino Express - Fino al tetto del mondo. Costantino della Gherardesca guiderà il gruppo per un viaggio ricco di emozioni e colpi di scena, che partirà dalle incantevoli Filippine per poi andare in Thailandia e in Nepal. Al suo fianco, l’inviato speciale Fru, che contribuirà a rendere il programma più dinamico e travolgente. Nove le coppie che comporranno la nuova edizione del 2025:

Jury Chechi e Antonio Rossi sono i #medagliati; Ivana Mrázová e Giaele De Donà sono le #atlantiche; Giulio Berruti e Nicolò Maltese sono gli #estetici e promettono di portare stile e fascino in ogni tappa del percorso; Dolcenera e Gigi Campanile sono i #complici; Jey e Checco Lillo sono i #magici; Gianluca Fubelli e Federica Camba sono gli #spettacolari; Virna Toppi e Nicola Del Freo sono i #primiballerini. E ancora Samanta e Debora Togni sono le #sorelle; Nathalie Guetta e Vito Bucci sono i #cineasti.

Con un mese di riprese, 13 mila ore di registrazioni, 120 membri di troupe e un totale di 37 terabyte di girato, questa stagione di Pechino Express promette di essere una delle più spettacolari di sempre. Come ogni anno, il montepremi finale sarà devoluto a un’Ong operante nei Paesi attraversati, sottolineando il valore della solidarietà in questa grande impresa. Il conto alla rovescia è finalmente iniziato!

Foto: Sky