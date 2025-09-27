Paolo Bonolis sorprende, le parole su Luca Laurenti

News VIP

Paolo Bonolis e Luca Laurenti al timone di Avanti un Altro, l'ex marito di Sonia Bruganelli sorprende sull'amico e collega.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono una delle coppie più solide della televisione italiana, amici anche lontano dal mondo dello spettacolo. Ecco cosa ha detto Bonolis su Laurenti dopo il loro ritorno con Avanti un Altro su Canale 5.

Avanti un Altro, Paolo e Luca ancora insieme

Tra le coppie televisive più amate di sempre, ma anche tra le più longeve, c’è quella formata da Luca Laurenti e Paolo Bonolis. I due hanno collaborato a tantissime produzioni televisive, diventando amatissimi dal pubblico anche per il loro essere perfettamente complementari, per quell’ironia che si intreccia in diretta senza sforzo e la capacità di ridere l’uno dei difetti degli altri.

“Per me Luca è come una droga. È la mia via di fuga”.

Ha rivelato infatti Bonolis parlando di Laurenti in una recente intervista, riportata da Lanostratv. Insomma, mentre nella sua vita privata Bonolis ha subito uno scossone con la fine del matrimonio con Sonia Bruganelli, in quella professionale Paolo può contare sul suo amico di sempre. Per lui, Avanti un Altro non è l’unico impegno televisivo di questa stagione dato che sarà anche giudice di Tu si Qui Vales al posto di Gerry Scotti, che ha rinunciato per l’impegno con La Ruota della Fortuna che sta conoscendo un successo straordinario.

Paolo Bonolis ha ritrovato l’amore?

Questo anno, Paolo Bonolis sarà uno dei giudici di Tu si Que Vales, il talent show targato Fascino di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Oltre all’impegno con Avanti un Altro con Luca Laurenti, insomma, vedremo Paolo anche in prima serata pronto a giudicare le performance dei talenti che si sottoporranno alla prova sul palco, insieme a Maria, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto.

Nel frattempo, Bonolis ha ammesso di non aver ancora voltato pagina a livello sentimentale dopo la fine della sua lunghissima relazione con Sonia Bruganelli. Lei, ora, è felice al fianco di Angelo Madonia mentre Paolo non è stato ancora mia visto con nessuna donna, neppure in qualche paparazzata. Non è, infatti, per sua stessa ammissione una priorità intavolare una nuova love story.