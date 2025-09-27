TGCom24
Home | VIP | News | Paolo Bonolis sorprende, le parole su Luca Laurenti
News VIP

Paolo Bonolis sorprende, le parole su Luca Laurenti

Irene Sangermano

Paolo Bonolis e Luca Laurenti al timone di Avanti un Altro, l'ex marito di Sonia Bruganelli sorprende sull'amico e collega.

Paolo Bonolis sorprende, le parole su Luca Laurenti

Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono una delle coppie più solide della televisione italiana, amici anche lontano dal mondo dello spettacolo. Ecco cosa ha detto Bonolis su Laurenti dopo il loro ritorno con Avanti un Altro su Canale 5.

Avanti un Altro, Paolo e Luca ancora insieme

Tra le coppie televisive più amate di sempre, ma anche tra le più longeve, c’è quella formata da Luca Laurenti e Paolo Bonolis. I due hanno collaborato a tantissime produzioni televisive, diventando amatissimi dal pubblico anche per il loro essere perfettamente complementari, per quell’ironia che si intreccia in diretta senza sforzo e la capacità di ridere l’uno dei difetti degli altri.

“Per me Luca è come una droga. È la mia via di fuga”.

Ha rivelato infatti Bonolis parlando di Laurenti in una recente intervista, riportata da Lanostratv. Insomma, mentre nella sua vita privata Bonolis ha subito uno scossone con la fine del matrimonio con Sonia Bruganelli, in quella professionale Paolo può contare sul suo amico di sempre. Per lui, Avanti un Altro non è l’unico impegno televisivo di questa stagione dato che sarà anche giudice di Tu si Qui Vales al posto di Gerry Scotti, che ha rinunciato per l’impegno con La Ruota della Fortuna che sta conoscendo un successo straordinario.

Paolo Bonolis ha ritrovato l’amore?

Questo anno, Paolo Bonolis sarà uno dei giudici di Tu si Que Vales, il talent show targato Fascino di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Oltre all’impegno con Avanti un Altro con Luca Laurenti, insomma, vedremo Paolo anche in prima serata pronto a giudicare le performance dei talenti che si sottoporranno alla prova sul palco, insieme a Maria, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto.

Nel frattempo, Bonolis ha ammesso di non aver ancora voltato pagina a livello sentimentale dopo la fine della sua lunghissima relazione con Sonia Bruganelli. Lei, ora, è felice al fianco di Angelo Madonia mentre Paolo non è stato ancora mia visto con nessuna donna, neppure in qualche paparazzata. Non è, infatti, per sua stessa ammissione una priorità intavolare una nuova love story.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, scintille nel trono di Cristiana Anania: Daniele Del Toro contro la tronista
news VIP Uomini e Donne, scintille nel trono di Cristiana Anania: Daniele Del Toro contro la tronista
Pechino Express Anticipazioni, svelate le prime 5 Coppie ufficiali e la Rotta di questo anno: c'è anche Chanel Totti
news VIP Pechino Express Anticipazioni, svelate le prime 5 Coppie ufficiali e la Rotta di questo anno: c'è anche Chanel Totti
Io Canto Family, Serena Brancale svela il suo sogno nel cassetto
news VIP Io Canto Family, Serena Brancale svela il suo sogno nel cassetto
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Don Romulo si sposa e lascia la tenuta!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni Spagnole: Don Romulo si sposa e lascia la tenuta!
Grande Fratello: Chi è Omer Elomari? Età, Fidanzata, Instagram. Tutto sul concorrente del Reality di Canale5
news VIP Grande Fratello: Chi è Omer Elomari? Età, Fidanzata, Instagram. Tutto sul concorrente del Reality di Canale5
Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Alihan a letto con Ender!
anticipazioni TV Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Alihan a letto con Ender!
Palinsesti Sky e NOW 2025/2026: Da Pechino Express a Money Road, ecco tutte le novità in arrivo per l'Intrattenimento
anticipazioni TV Palinsesti Sky e NOW 2025/2026: Da Pechino Express a Money Road, ecco tutte le novità in arrivo per l'Intrattenimento
Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele e Silvia in Nuova Zelanda! Addio definitivo? Un indizio preoccupa i fan!
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele e Silvia in Nuova Zelanda! Addio definitivo? Un indizio preoccupa i fan!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV