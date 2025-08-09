TGCom24
Home | VIP | News | Paolo Bonolis si espone e risponde alle polemiche: "La mia risposta è l’indifferenza"
News VIP

Paolo Bonolis si espone e risponde alle polemiche: "La mia risposta è l’indifferenza"

Anita Nurzia

Nelle scorse ore. Paolo Bonolis ha rilasciato un’intervista per Il Correrie della Sera durante la quale, tra le altre cose, ha confermato la sua presenza in alcune puntate della nuova serie e de I Cesaroni con il suo grande amico Claudio Amendola.

Paolo Bonolis si espone e risponde alle polemiche: "La mia risposta è l’indifferenza"

In un’intervista lunga e misurata pubblicata su Il Corriere della Sera, Paolo Bonolis ha fatto il punto su alcuni temi che da anni lo tengono sotto i riflettori: la separazione da Sonia Bruganelli, la curiosità morbosa del pubblico, il suo ruolo in trasmissioni popolari e, naturalmente, la televisione italiana di oggi.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: un capitolo ancora sotto i riflettori

La separazione fra Bonolis e Sonia Bruganelli — coppia nota e osservata dello show business italiano dopo oltre vent’anni insieme e tre figli — continua ad avere riverberi mediatici. Oggi Sonia è legata ad Angelo Madonia, ex ballerino professionista di Ballando con le Stelle, e la vita privata della famiglia resta oggetto di attenzione. Interpellato sul rapporto con la platea curiosa e talvolta invadente, Bonolis non ha usato mezze parole:

“Un certo pubblico è morboso. La mia risposta è l’indifferenza. Chi si nutre di vite altrui evidentemente ha degli irrisolti. Dispiace per loro.”

La frase arriva netta, quasi a voler chiudere un capitolo di pettegolezzo con la serenità dell’uomo che ha imparato a convivere con la notorietà.

Durante l’intervista non sono mancati i classici siparietti su proposte e progetti televisivi: quando gli chiedono se accetterebbe di partecipare a Ballando con le Stelle (la sua ex moglie Sonia Bruganelli è stata una delle protagoniste della scorsa edizione), Bonolis ha riposto con ironia

“Ma siamo matti? Ho un ginocchio che vive di vita propria.”

La battuta fotografa bene il tono dell’ex mattatore Mediaset: pronto a giocare, ma con i piedi ben piantati nella realtà del suo corpo e del suo tempo.

Sulla sua presenza nella giuria di Tu sì que vales, chiamata da Maria De Filippi, il conduttore si è mostrato invece soddisfatto:

“Ecco, un’altra variazione Goldberg sul tema. Maria De Filippi me l’ha chiesto con molto fervore e io mi sto trovando molto bene.”

Parole che sottolineano una collaborazione professionale serena e la fiducia nell’approccio della collega, senza clamori né eccessi.

Uno dei passaggi più riflessivi dell’intervista riguarda lo stato della televisione generalista. In tempi in cui streaming e nicchie digitali sembrano fagocitare tutto, Paolo Bonolis ha preso difese del servizio pubblico e dell’intrattenimento popolare:

“Mi sembra la speranza di alcuni che hanno nei confronti della tv generalista un’alterigia intellettuale. La tv non è un obbligo per nessuno. C’è una clientela che vuole solo informazione, conoscenza, ricerca ma ce n’è anche chi cerca leggerezza e disimpegno. C’è bisogno di scrostare l’esistenza dalle circostanze talvolta difficili. La tv generalista nella sua accezione ludica è una sorta di anticalcare.”

Un’immagine efficace: la televisione come strumento che, tra serietà e leggerezza, può “pulire” la routine, offrendo un sollievo e un momento collettivo di svago.

E infine sulla domanda che prima o poi ricompare per ogni big della tv italiana, ovvero se rifarebbe il Festival di Sanremo, anche qui Bonolis non chiude del tutto la porta, ma pone una condizione precisa:

“Dipende dalle circostanze. Lo feci nel 2005 e nel 2009 quando c’erano le opportunità di costruire una direzione artistica di quello che presumo debba essere un evento televisivo. Oggi, secondo me, non c’è questa possibilità e lascio che venga fatto bene da quelli che lo stanno facendo ma non è come lo farei io.”

C’è insomma rispetto per il festival, ma anche la consapevolezza che certe scelte di contesto e libertà creativa sono decisive: senza quelle, Bonolis preferisce osservare da spettatore piuttosto che cimentarsi.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Temptation Island, Titti Scialò nel mirino degli haters: "Ti sei cambiata i connotati". Arriva la replica (VIDEO)
news VIP Temptation Island, Titti Scialò nel mirino degli haters: "Ti sei cambiata i connotati". Arriva la replica (VIDEO)
La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Sirin rivede Sarp e inizia a ricevere delle minacce! Ecco da chi...
anticipazioni TV La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Sirin rivede Sarp e inizia a ricevere delle minacce! Ecco da chi...
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Johnny e Irene, disastrosa convivenza forzata
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Johnny e Irene, disastrosa convivenza forzata
Grande Fratello, nuovo amore per Lorenzo Spolverato? Il modello avvistato con una misteriosa ragazza
news VIP Grande Fratello, nuovo amore per Lorenzo Spolverato? Il modello avvistato con una misteriosa ragazza
Festival di Sanremo, Al Bano senza peli sulla lingua: ''Se non mi vogliono non mi interessa''
news VIP Festival di Sanremo, Al Bano senza peli sulla lingua: ''Se non mi vogliono non mi interessa''
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina licenzia Petra, ecco perché
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina licenzia Petra, ecco perché
Ballando con le Stelle: ecco chi sarà il maestro di ballo che affiancherà Barbara D'Urso!
news VIP Ballando con le Stelle: ecco chi sarà il maestro di ballo che affiancherà Barbara D'Urso!
Ballando con le Stelle: Chi è Maurizio Ferrini? Età, Moglie, Figli. Tutto sul Concorrente del Varietà di Rai1
news VIP Ballando con le Stelle: Chi è Maurizio Ferrini? Età, Moglie, Figli. Tutto sul Concorrente del Varietà di Rai1
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV