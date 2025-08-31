Paolo Bonolis riaccende il preserale: al via le nuove puntate di “Avanti un altro!”

News VIP

Il game show più folle della tv torna con puntate inedite: Bonolis e Laurenti di nuovo protagonisti.

Dal 1 settembre 2025, Canale 5 riaccende il preserale con il ritorno di “Avanti un altro!”, il game show cult condotto da Paolo Bonolis insieme all’immancabile Luca Laurenti.

Torna Avanti un altro! a partire da domani, lunedì 1 settembre

Ogni giorno, dal lunedì alla domenica alle 18.45, una nuova carrellata di concorrenti si metterà alla prova nella sfida più imprevedibile e divertente della televisione, tra gag, battute fulminanti e momenti di grande leggerezza.

Come sempre, a rendere unico il programma ci sarà l’inconfondibile “salottino”, capitanato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri) e popolato dai personaggi che negli anni sono diventati veri e propri beniamini del pubblico: la regina del web Laura Cremaschi, la dottoressa Maria Mazza, l’iconico Iettatore Franco Pistoni, oltre agli storici Fitness, XXXL, il Coreografo, Brasile e tanti altri.

Il gioco si concluderà con l’amatissimo e ormai leggendario gioco finale al contrario, in cui il concorrente, per vincere il montepremi, dovrà dare 21 risposte sbagliate: una sfida che negli anni è diventata un cult televisivo. Avanti un altro! è un format ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, realizzato da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Tutti i personaggi del programma nascono dalla creatività del conduttore e degli autori e vengono selezionati grazie al lavoro di casting di Sdl2005, la società che da sempre cura concorrenti, pubblico e volti del “salottino”. Il successo del format ha varcato i confini italiani ed è stato esportato in numerosi Paesi, tra cui Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Polonia, Turchia, Vietnam e Romania.

Con la sua ironia inimitabile, il suo linguaggio surreale e il ritmo incalzante, “Avanti un altro!” si conferma uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva di Canale 5.