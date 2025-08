Paola Perego difende Barbara D’Urso: "Ingiusto quello che sta subendo"

News VIP

Paola Perego ospite all'AREA Roma Pride, ha parlato di Barbara D'Urso e della situazione che sta vivendo l'ex conduttrice di Pomeriggio 5.

Barbara D’Urso continua a far parlare di sé, nonostante l’assenza dal piccolo schermo ormai prolungata da due anni. La storica conduttrice, simbolo di Mediaset per decenni, è finita al centro di un acceso dibattito sul trattamento riservatole dall’azienda che l’ha lanciata, tra chi la difende a spada tratta e chi la ritiene un volto ormai superato. Tra i nomi che si sono schierati apertamente dalla sua parte nelle ultime ore, spiccano due voci diverse ma influenti: Paola Perego e Fabrizio Corona.

Paola Perego: Barbara D’Urso: "Messa all’angolo senza una ragione"

Paola Perego ha preso posizione durante un’intervista all’AREA Roma Pride, alle Terme di Caracalla. Invitata a scegliere tra due personalità femminili, Elodie e Barbara D’Urso, ha preferito quest’ultima, spiegando apertamente le sue ragioni.

“Scelgo Barbara D’Urso per le cattiverie che le hanno fatto e le ingiustizie che sta subendo, quindi mi voglio schierare dalla sua parte. Perché non è giusto che una professionista come lei sia messa così all’angolo senza una ragione. Ora, la televisione che lei faceva può piacere o non piacere, ma dietro ogni programma che tu fai c’è sempre un editore che ti dà la linea da seguire. A lei è stato detto di fare quello e ha fatto quello, e anche molto bene. Ed è impensabile che una professionista come lei oggi non lavori”.

Parole che non lasciano spazio a dubbi e che mettono in luce la solidarietà tra colleghe, in un mondo, quello della televisione, spesso più duro dietro le quinte che davanti alle telecamere.

Fabrizio Corona: "Tornerà il tuo momento"

Giorni fa, anche Fabrizio Corona ha scelto di tornare sull’argomento, con il suo stile diretto e provocatorio. In un nuovo episodio del suo podcast Falsissimo, dedicato a Temptation Island, l’ex re dei paparazzi ha voluto lanciare una frecciatina ai vertici Mediaset, citando proprio il caso D’Urso.

“Ci si comporta così con Barbara D’Urso? La licenzi senza permetterle di salutare i suoi telespettatori quando è 30 anni che vi fa mangiare tutti con i suoi ascolti e pubblicità?”, ha tuonato Corona, sollevando una questione che ha toccato il cuore di molti fan della conduttrice.

Le sue parole hanno trovato immediato riscontro nella reazione della stessa Barbara, che ha risposto privatamente con un messaggio di ringraziamento. Fabrizio ha condiviso lo screenshot della loro conversazione su Instagram, scrivendo: “È la pura e semplice verità, tornerà il tuo momento”