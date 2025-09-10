TGCom24
Pamela Prati ricorda la vicenda Caltagirone: “La mia favola nera, ma Alfonso Signorini c’era”

Anita Nurzia

Pamela Prati celebra i 30 anni di Chi: "Con Alfonso Signorini un legame speciale, anche nei momenti più duri"

Pamela Prati ha deciso di rendere omaggio ai 30 anni del settimanale Chi con una lunga e intensa lettera, in cui ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera, il legame con la rivista e, soprattutto, l’amicizia con Alfonso Signorini.

Pamela Prati scrive a Chi: "La famiglia non si tocca, Alfonso lo capì e mi chiese scusa"

Un rapporto speciale, costruito negli anni, che però non è stato immune da momenti di tensione, come accadde durante la partecipazione della showgirl al Grande Fratello Vip. Proprio in quella circostanza, travolta dalla bufera del caso Mark Caltagirone, Pamela trovò però nel direttore un alleato inaspettato, capace di comprenderla in profondità.

“Con Alfonso Signorini, su quella storia terribile, si rafforza un legame già speciale. Mi incontra a Capri, mi prende per mano e mi dice: ‘Raccontati come non ti sei mai raccontata, è successo anche a me’. E io mi apro. Racconto l’abuso, la ferita che porto dentro, la voglia di non scappare più. Perché con lui so che posso dire la verità senza paura di essere giudicata”.

Nella lettera, la Prati ha rivissuto i giorni bui della “favola nera”: l’annuncio di un matrimonio che in realtà non c’era, la speranza di un amore che si rivelò inesistente, la scoperta amara, i riflettori puntati addosso e la gogna mediatica. “Io crollo, piango, mi sento ingannata. Denuncio, cerco giustizia, la troverò infine”, scrive.

Ma tra i ricordi non mancano anche gli screzi. La showgirl ha raccontato un episodio in cui rimase profondamente ferita da un servizio che toccava la sua famiglia.

“Una volta un servizio tocca la mia famiglia e io resto malissimo. Vanno nel mio paese di origine e fanno parlare gente che neanche mi conosce e giudica me, che comunque sono un personaggio pubblico, ma poi parlano anche – e a sproposito – di mio padre. Ci rimango male, malissimo. Perché la famiglia non si tocca. Non si può parlare senza sapere, non si può giudicare senza conoscere. Mi arrabbio, lo dico chiaro. Alfonso capisce e mi chiede scusa. E lì vedo la sua grandezza: che non sta nel non sbagliare, nessuno può farlo, neppure io (scusate, ma mi andava una battuta). La grandezza sta nel saper riconoscere l’errore.”
Anita Nurzia
