Home | VIP | News | Pamela Prati e l'appello a Carlo Conti: "Sogno Sanremo, magari come concorrente o co-conduttrice"
La nota showgirl, sogna il palco dell’Ariston. L'intervista di Pamela Prati al settimanale Oggi.

Pamela Prati non smette di stupire e, soprattutto, non smette di sognare. A 65 anni la showgirl sarda, icona della televisione italiana dagli anni ’80 a oggi, guarda con occhi pieni di entusiasmo al palcoscenico più prestigioso d’Italia: quello del Festival di Sanremo.

Pamela Prati e il sogno di andare al Festival di Sanremo

"Sogno Sanremo, magari come concorrente o co-conduttrice. Non si smette mai di sognare. Mi sento una donna di spettacolo a 360 gradi", ha dichiarato senza esitazioni in una recente intervista concessa al settimanale Oggi.

Le sue parole sono risuonate come un appello diretto a Carlo Conti, che dal 2025 ha ripreso in mano la guida della kermesse canora dopo l’era Amadeus. La Prati, del resto, non ha mai nascosto il desiderio di calcare quel palco: un traguardo che, per un’artista come lei, significherebbe suggellare una carriera costruita tra televisione, musica e teatro. La sua candidatura, lanciata apertamente, non è passata inosservata e ha già acceso la curiosità dei fan, dividendo il pubblico tra chi sogna di vederla davvero all’Ariston e chi, invece, resta scettico.

In attesa di scoprire se il suo sogno potrà realizzarsi, Pamela continua a tenere accesa la sua fiamma artistica. A dicembre debutterà con Senza Respiro, uno spettacolo teatrale che la vedrà protagonista ogni sera sul palcoscenico, mentre nelle scorse settimane ha lanciato il suo nuovo singolo estivo, Narciso. Un brano che la stessa Prati descrive come "una dichiarazione di femminilità e rinascita"riflesso di un percorso personale fatto di sfide, fragilità e continue ripartenze.

Interrogata sui suoi riferimenti, la showgirl non ha esitato a citare due dive internazionali come Jennifer Lopez e Lady Gaga, donne capaci di unire canto, danza e interpretazione, proprio come lei ama fare. E con grande umiltà ha aggiunto: "Non voglio paragonarmi a Raffaella Carrà, ma come lei amo cantare, ballare e recitare". Una dichiarazione che racconta non solo la sua ambizione, ma anche la sua visione dell’intrattenimento: un’arte completa, che non conosce confini.

Se sarà davvero Sanremo ad aprirle le porte nel 2026, è presto per dirlo. Ma una cosa è certa: Pamela Prati, dopo tanti capitoli scritti nella storia dello spettacolo italiano, non ha alcuna intenzione di fermarsi

