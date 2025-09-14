Pamela Petrarolo a Verissimo: il dramma del fratello Manuel, tra paura, sollievo e speranza

News VIP

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la showgirl romana Pamela Petrarolo, tra gli ex protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Pamela Petrarolo, ha parlato del fratello Manuel che la famiglia ha ritrovato dopo due anni di cui non si avevano più notizie.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Pamela Petrarolo ha raccontato con grande emozione la vicenda che da due anni tormenta la sua famiglia. Suo fratello Manuel, infatti, era scomparso improvvisamente, uscito di casa senza più dare notizie. Un silenzio lungo e doloroso, che aveva gettato nello sconforto Pamela e la madre.

Qualche mese fa, però, una telefonata ha cambiato tutto: la Polizia ha avvisato la famiglia che Manuel era stato fermato ed era vivo. Una notizia che ha ridato respiro, anche se accompagnata da un risvolto amaro: il ragazzo è oggi accusato di furto e si trova agli arresti domiciliari, pur dichiarandosi del tutto estraneo ai fatti.

In studio, la madre ha ricordato il momento in cui ha potuto risentire la voce del figlio:

"Per me è stato un colpo al cuore. Mi ha detto: “Mamma stai tranquilla, sto bene, non ti preoccupare. Mi hanno fermato ma la situazione è tutta da capire. L’importante è farti sapere che sono vivo"

Una gioia immensa, ma anche una ferita:

"C’è un processo e delle indagini in corso. Siamo stati felici, ma il dispiacere resta. Speravo in una notizia diversa. L’ho visto provato, si è scusato e ha detto di essersi trovato in una brutta situazione. Mi auguro che capisca che la vita è una e che deve provare a risalire"

Accanto a lei, anche Pamela ha voluto mandare un messaggio diretto al fratello:

"Non è riuscito a essere lucido e si è trovato in una situazione di non ritorno. Ma tutti possono toccare il fondo e poi risalire, più forti di prima. E tu ce la puoi fare"

Pamela, dopo l'avventura nell'ultima edizone del Grande Fratello, sarà tra i protagonisti di Tale e Quale Show, il taent show di Carlo Conti, che tornerà in onda a partire dal 26 settembre in prima serata su Rai1. Ogni settimana i concorrenti vestono i panni dei grandi della musica italiana e internazionale, trasformandosi grazie a trucco, parrucco e all’aiuto dei vocal coach. A giudicarli una giuria d’eccezione, composta da tre volti amatissimi dello spettacolo: Cristiano Malgioglio con le sue pungenti frecciate, Giorgio Panariello con la sua inconfondibile ironia toscana e Alessia Marcuzzi con la sua energia travolgente.