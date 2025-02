Ora o mai più, Valerio Scanu confessa: "Snobbato perché venire da Amici non era considerato come oggi"

News VIP

In attesa della finale di Ora o mai più, in onda sabato 1° marzo, Valerio Scanu si è raccontato in un'intervista. Ecco cosa ha rivelato!

Intervistato da Fanpage.it, Valerio Scanu si è raccontato all'indomani della registrazione della finale di Ora o mai più che andrà in onda sabato 1°marzo. L'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha rivelato perché ha deciso di raccontare come ha vissuto l'esperienza nel nuovo programae perché ha deciso di partecipare al format di Rai 1.

Ora o mai più, Valerio Scanu svela perché ha deciso di partecipare al programma e cosa si aspetta per il futuro

In un'intervista a Fanpage.it, Valerio Scanu ha svelato che ha deciso di partecipare al programma di Ora o mai più, condotto da Marco Liorni, perché voleva dare una sorta di conclusione al suo percorso nel mondo della musica: "Sono una persona concreta, se un programma del genere non viene supportato anche dall'azienda, ad esempio un accesso automatico a Sanremo se vinci Ora o mai più, si limita a un'esperienza. Io per la verità non mi sentivo nemmeno troppo rappresentato dai trailer su di me, l'idea di gente che ha avuto un grosso successo ed è stata dimenticata. Ma dimenticata da chi? Io discograficamente mi sono messo da parte, non lo ha mai fatto nessuno". Scanu ha ricordato che dopo la fine della sua carriera come cantante ha comunque avuto una carriera nel mondo della tv, partecipando come opinionista musicale in molte trasmissioni.

Sul suo futuro, Valerio Scanu non ha nascosto un certo interesse nel continuare a fare spettacolo, anche se non solo nel mondo della musica, ma anche prendendo parte a un musical e dimostrare le sue abilità. Tuttavia, ha anche pronto un disco di inediti già pronto anche se non ha ancora un'idea chiara della sua eventuale uscita: "I miei fan attendono qualcosa di nuovo da me, ma la mia aspirazione oggi è la commedia musicale, anche se non saprei a chi rivolgermi".

Ora o mai più, Valerio Scanu confessa: "Snobbato perché venivo da Amici e non era figo come oggi"

L'ex allievo del talent show di Canale 5 si è anche tolto qualche proverbiale sassolino dalle scarpe, parlando della sua carriera e di chi l'ha deluso, come Maria De Filippi, nel corso degli anni: "Adesso non esiste chi fa musica, ma esiste un prodotto stereotipato e poi si sceglie chi metterci sopra. Il prodotto viene prima dell'artista.[...] Quando io ho fatto Sanremo sapevo cantare, ma non ero figo. Ora quelli di Amici che vanno a Sanremo magari non sanno cantare benissimo, ma sono fighi. La differenza è qui".

Scanu si è anche definito uno che, fin da piccolo, ha sempre cercato di andare controcorrente, di fare ciò che amava, senza incasellarsi necessariamente in un sistema: "Se il senso di antisistema è che faccio quello che voglio, oggi questa cosa mi piace molto. Spesso mi dicono anche di parlare meno, imparare a chiudere la bocca, come mi ha consigliato la mia coach Rita Pavone".

Sulla passata esperienza ad Amici, Valerio Scanu non ha mai nascosto una certa delusione per nnon essere mai stato invitato al Serale come ospite e non sono mancate le critiche ad alcuni dei professori della scuola. Sulla situazione con Maria De Filippi, che sfociò in una querela per diffamazione (poi archiviata), Scanu ha rivelato che, trascorsi così tanti anni, non si negherebbe per una chiacchierata, ma non certo perché desidera fare il "coach ad Amici con Rudy Zerbi e Anna Pettinelli".