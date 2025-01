Ora o mai più: gli ospiti e le anticipazioni della puntata di sabato 25 gennaio

News VIP

Terzo appuntamento, sabato 25 gennaio, in prima serata su Rai 1, con il game show "Ora o mai più" con al timone Marco Liorni.

Marco Liorni al timone della nuova edizione che vede in gara 8 artisti che in passato sono stati in vetta alle classifiche. Oggi, sabato 25 gennaio, in prima serata su Rai 1, in diretta dal Nomentano 5 – Studi Televisivi Fabrizio Frizzi , il terzo appuntamento con "Ora o mai più" .

Ora o Mai Più: le anticipazioni della terza puntata

Lo show musicale che riporta al centro della scena cantanti un tempo sulla cresta dell'onda e adesso lontani dalle luci della ribalta, ha visto sabato scorso, grazie al voto dei "maestri" e dei social, la vittoria di Pierdavide Carone, secondo posto per Matteo Amantia e terzo posto per Pago.



Questi gli abbinamenti degli otto concorrenti, che ogni settimana si mettono in gioco, guidati dai loro tutor, otto protagonisti della musica leggera italiana: Valerio Scanu con Rita Pavone, Matteo Amantia con Alex Britti, Pago con Patty Pravo, Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti, Carlotta con Donatella Rettore, Loredana Errore con Marco Masini, Antonella Bucci con Raf, Anonimo Italiano con Riccardo Fogli.

Puntata particolare, quella di questa sera, divisa in due manche: nella prima ci sarà la consueta gara tra gli otto protagonisti, assistiti dai maestri che li affiancano nell'interpretazione di inediti duetti, ma al contempo valutano le loro performance esprimendo il proprio giudizio. Nella seconda manche, ogni concorrente, insieme al proprio tutor, interpreterà, delle cover musicali di brani famosi. Successivamente il sorteggio in diretta vedrà i concorrenti pescare a caso gli accoppiamenti da un'urna.

La terza puntata di Ora o mai Più, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Rai1