Obbligo o verità, le anticipazioni della quinta puntata, lunedì 28 aprile

Oggi, lunedì 28 aprile, in prima serata su Rai 2, il quinto appuntamento con talk show condotto da Alessia Marcuzzi, intitolato "Obbligo o verità": gli ospiti e le anticipazioni della quinta puntata

Lunedì 28 aprile in prima serata su Rai 2, quinto appuntamento con il talk show condotto da Alessia Marcuzzi, intitolato Obbligo o verità, ispirato al celebre e universale party game a cui tutti hanno giocato almeno una volta.

Obbligo o verità: gli ospiti della quinta puntata, lunedì 28 aprile

Nuovo appuntamento con Alessia Marcuzzi e il suo talk - show, “Obbligo o verità”, prodotto da Direzione Intrattenimento Rai in collaborazione con Fremantle e in onda lunedì 28 aprile, in prima serata, su Rai 2.

Sabrina Salerno, Rocco Siffredi, Nicola Ventola, i comici Nuzzo e Di Biase, la scrittrice Barbara Alberti, il conduttore tv Tommaso Zorzi, la ballerina e conduttrice Lorella Boccia, Herbert Ballerina, sono gli ospiti del talk show di Rai2 condotto da Alessia Marcuzzi

Il momento “clou” della trasmissione sarà come sempre, quello in cui un ospite, scelto casualmente, dovrà rispondere con sincerità a una domanda scomoda, oppure affrontare un obbligo: una prova divertente e surreale fatta su misura per il malcapitato. Adattato dall’originale francese "Action ou Vérité" - prodotto da Rai in collaborazione con Fremantle Italia - Obbligo o Verità ha segnato il debutto di Alessia Marcuzzi alla conduzione di un talk show brillante fatto di confessioni, risate e irriverente divertimento. La regia è di Cristiano D’Alisera.

La quinta puntata di Obbligo o Verità, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Rai2.