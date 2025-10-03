Nina Moric contro l’ex marito Fabrizio Corona: "Sono l’unica a prendermi cura di Carlos"

Il rapporto tra Nina Moric e Fabrizio Corona è sempre stato segnato da contrasti, accuse reciproche e tensioni mai del tutto sopite. Una storia d’amore naufragata da anni, che ha lasciato dietro di sé non solo ferite sentimentali, ma anche un equilibrio familiare complicato. Al centro, il figlio Carlos, oggi ventitreenne, che da tempo vive con la madre e affronta difficoltà personali delicate.

Negli anni si è parlato più volte del legame burrascoso tra l’ex modella croata e l’ex re dei paparazzi, un rapporto fatto di riappacificazioni mai durature e di conflitti che hanno spesso trovato spazio sui giornali. Ora, però, le parole di Nina assumono i contorni di un grido d’aiuto e di denuncia pubblica, rivolto non solo a Corona ma anche all’opinione pubblica.

"Da più di un anno sono l'unica persona che si prende cura di mio figlio Carlos, 23 anni. Vive con me e soffre di difficoltà psicologiche. Non ha alcun reddito, e tutte le spese dalle cure mediche ai farmaci, dal cibo all'affitto ricadono interamente su di me. Secondo la legge italiana, e secondo qualsiasi principio di decenza, entrambi i genitori hanno il dovere di sostenere un figlio adulto vulnerabile che non può mantenersi da solo. Eppure, in questo caso, suo padre Fabrizio Corona si dichiara "nullatenente" e rifiuta di assumersi qualsiasi responsabilità. Sono arrivata al limite. Mio figlio merita la cura e la dignità che derivano dal sostegno di entrambi i genitori. Lui non ha scelto la sua malattia, né questa condizione. Nessun genitore dovrebbe poter abbandonare i propri doveri legali e morali a prescindere dallo status, dalla ricchezza o dall'immagine pubblica. Parlo oggi perché il silenzio mi ha tolto la forza, la voce e la salute. Chiedo consapevolezza, responsabilità e giustizia"

Non è la prima volta che Nina Moric decide di esporsi pubblicamente contro Corona. Il loro è un rapporto fatto di accuse incrociate, con Carlos spesso costretto a vivere in mezzo a due visioni opposte della realtà familiare. Ma questa volta le parole della modella hanno un peso ancora più forte, perché non riguardano più i rancori del passato, bensì il presente e il futuro di un figlio che, come lei stessa sottolinea, "non ha scelto la sua malattia, né questa condizione". Corona è legato da diverso tempo ala giovane modella Sara Barbieri. La coppia ha avuto un figlio,Thiago, nato il 21 dicembre 2024.

"Stiamo insieme altri 4 o 5 anni poi ci lasceremo“, ha dichiarato l'ex Re dei Paparazzi al settimanale Chi. "Sono pazzo di Thiago, è un momento magico" ha confidato Corona . "È un bambino fortunatissimo, ha un mondo di affetti fra Sara, che è una mamma fantastica, i genitori di lei, mio fratello piccolo e la sua fidanzata, le persone che lavorano con me da sempre. "Quando è nato Carlos - nato l'8 agosto 2002 dopo il matrimonio con Nina Moric- era tutto diverso, mio padre è morto quattro anni dopo, io sono finito nei guai. Ora ho cinquant’anni, ho un mio equilibrio“.