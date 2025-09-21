Nicolò De Devitiis: Chi è Luciana Montò? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla nuova fiamma della Iena

News VIP

Conosciamo meglio la nuova fidanzata della Iena Nicolò De Devitiis, ossia Luciana Montò!

Scopriamo qualcosa in più su Luciana Montò, la stilista ed imprenditrice che ha conquistato il cuore di Nicolò De Devitiis!

Niccolò De Devitiis: Chi è Luciana Montò

Del privato di Luciana Montò al momento non si sa molto. Non conosciamo il suo luogo di nascita, ma sappiamo che è nata l'11 settembre del 1991; quindi è del segno della Vergine ed ha da poco compiuto 35 anni. Di professione fa la stylist, l'art director ma soprattutto è un'imprenditrice: ha fondato Luce Concierge, un'azienda che si occupa di organizzare eventi, come compleanni o matrimoni.

Luciana Montò su Instagram

Il suo profilo Instagram ufficiale è @lucy_monto, che attualmente conta circa 18.000 follower. Nella sua bio leggiamo: "Lucy in the sky with diamond. Stylist. Owner @luce_concierge. Art Director @i_giardini_di_posillipo". Grazie a ciò che posta - con una certa regolarità - scopriamo che ama il mondo della moda e che le piace viaggiare, specialmente con i suoi amici, tra cui ritroviamo anche dei volti noti, come l'influencer Chiara Biasi e la stilista Gilda Ambrosio.

Luciana Montò e Nicolò De Devitiis

Ad oggi il suo nome sta circolando molto sul web perché lei e Nicolò De Devitiis sono usciti allo scoperto. Il giornalista Gabriele Parpiglia aveva lanciato lo scoop, ed ora i diretti interessati hanno voluto ufficializzare la loro storia d'amore - sbocciato da poco - attraverso dei post sui rispettivi profili Instagram: lui era addirittura presente il giorno della sua festa di compleanno. De Devitiis è stato fidanzato a lungo prima con Eleonora Pedron e poi con la collega Veronica Ruggeri, con la quale la relazione è finita nella primavera del 2024. Stando a quanto si vociferava in passato, Montò avrebbe avuto un tresca con il conduttore Stefano De Martino; tuttavia, questo rumor è stato poi smentito da un amico di entrambi, sottolineando che tra loro vi fosse soltanto un rapporto d'amicizia. Ad ogni modo, adesso lei sembra davvero felice al fianco della Iena.