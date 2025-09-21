Nicolò De Devitiis: Chi è Luciana Montò? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla nuova fiamma della Iena
Conosciamo meglio la nuova fidanzata della Iena Nicolò De Devitiis, ossia Luciana Montò!
- Niccolò De Devitiis: Chi è Luciana Montò
- Luciana Montò su Instagram
- Luciana Montò e Nicolò De Devitiis
Scopriamo qualcosa in più su Luciana Montò, la stilista ed imprenditrice che ha conquistato il cuore di Nicolò De Devitiis!
Niccolò De Devitiis: Chi è Luciana Montò
Del privato di Luciana Montò al momento non si sa molto. Non conosciamo il suo luogo di nascita, ma sappiamo che è nata l'11 settembre del 1991; quindi è del segno della Vergine ed ha da poco compiuto 35 anni. Di professione fa la stylist, l'art director ma soprattutto è un'imprenditrice: ha fondato Luce Concierge, un'azienda che si occupa di organizzare eventi, come compleanni o matrimoni.
Luciana Montò su Instagram
Il suo profilo Instagram ufficiale è @lucy_monto, che attualmente conta circa 18.000 follower. Nella sua bio leggiamo: "Lucy in the sky with diamond. Stylist. Owner @luce_concierge. Art Director @i_giardini_di_posillipo". Grazie a ciò che posta - con una certa regolarità - scopriamo che ama il mondo della moda e che le piace viaggiare, specialmente con i suoi amici, tra cui ritroviamo anche dei volti noti, come l'influencer Chiara Biasi e la stilista Gilda Ambrosio.
Luciana Montò e Nicolò De Devitiis
Ad oggi il suo nome sta circolando molto sul web perché lei e Nicolò De Devitiis sono usciti allo scoperto. Il giornalista Gabriele Parpiglia aveva lanciato lo scoop, ed ora i diretti interessati hanno voluto ufficializzare la loro storia d'amore - sbocciato da poco - attraverso dei post sui rispettivi profili Instagram: lui era addirittura presente il giorno della sua festa di compleanno. De Devitiis è stato fidanzato a lungo prima con Eleonora Pedron e poi con la collega Veronica Ruggeri, con la quale la relazione è finita nella primavera del 2024. Stando a quanto si vociferava in passato, Montò avrebbe avuto un tresca con il conduttore Stefano De Martino; tuttavia, questo rumor è stato poi smentito da un amico di entrambi, sottolineando che tra loro vi fosse soltanto un rapporto d'amicizia. Ad ogni modo, adesso lei sembra davvero felice al fianco della Iena.