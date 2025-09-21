TGCom24
Home | VIP | News | Nicolò De Devitiis: Chi è Luciana Montò? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla nuova fiamma della Iena
News VIP

Nicolò De Devitiis: Chi è Luciana Montò? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla nuova fiamma della Iena

Francesca Simone

Conosciamo meglio la nuova fidanzata della Iena Nicolò De Devitiis, ossia Luciana Montò!

Nicolò De Devitiis: Chi è Luciana Montò? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla nuova fiamma della Iena

Scopriamo qualcosa in più su Luciana Montò, la stilista ed imprenditrice che ha conquistato il cuore di Nicolò De Devitiis!

Niccolò De Devitiis: Chi è Luciana Montò

Del privato di Luciana Montò al momento non si sa molto. Non conosciamo il suo luogo di nascita, ma sappiamo che è nata l'11 settembre del 1991; quindi è del segno della Vergine ed ha da poco compiuto 35 anni. Di professione fa la stylist, l'art director ma soprattutto è un'imprenditrice: ha fondato Luce Concierge, un'azienda che si occupa di organizzare eventi, come compleanni o matrimoni.

Luciana Montò su Instagram

Il suo profilo Instagram ufficiale è @lucy_monto, che attualmente conta circa 18.000 follower. Nella sua bio leggiamo: "Lucy in the sky with diamond. Stylist. Owner @luce_concierge. Art Director @i_giardini_di_posillipo". Grazie a ciò che posta - con una certa regolarità - scopriamo che ama il mondo della moda e che le piace viaggiare, specialmente con i suoi amici, tra cui ritroviamo anche dei volti noti, come l'influencer Chiara Biasi e la stilista Gilda Ambrosio.

Luciana Montò e Nicolò De Devitiis

Ad oggi il suo nome sta circolando molto sul web perché lei e Nicolò De Devitiis sono usciti allo scoperto. Il giornalista Gabriele Parpiglia aveva lanciato lo scoop, ed ora i diretti interessati hanno voluto ufficializzare la loro storia d'amore - sbocciato da poco - attraverso dei post sui rispettivi profili Instagram: lui era addirittura presente il giorno della sua festa di compleanno. De Devitiis è stato fidanzato a lungo prima con Eleonora Pedron e poi con la collega Veronica Ruggeri, con la quale la relazione è finita nella primavera del 2024. Stando a quanto si vociferava in passato, Montò avrebbe avuto un tresca con il conduttore Stefano De Martino; tuttavia, questo rumor è stato poi smentito da un amico di entrambi, sottolineando che tra loro vi fosse soltanto un rapporto d'amicizia. Ad ogni modo, adesso lei sembra davvero felice al fianco della Iena.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 settembre 2025: Luna travolta dalla felicità e deve ringraziare Poppy. Ecco perché
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 settembre 2025: Luna travolta dalla felicità e deve ringraziare Poppy. Ecco perché
Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca vuota il sacco sulla partecipazione di Barbara D'Urso: ecco cosa ha rivelato
news VIP Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca vuota il sacco sulla partecipazione di Barbara D'Urso: ecco cosa ha rivelato
Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon riabbraccia suo figlio... o suo nipote? Ecco cosa sta succedendo
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon riabbraccia suo figlio... o suo nipote? Ecco cosa sta succedendo
La Notte nel Cuore Anticipazioni puntata di stasera, 21 settembre 2025: Tahsin confessa la sua vera identità a Samet e Hikmet
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni puntata di stasera, 21 settembre 2025: Tahsin confessa la sua vera identità a Samet e Hikmet
Uomini e Donne, Mario Adinolfi opinionista? Parla Cristina Plevani, che chiarisce la sua posizione su Tina Cipollari
news VIP Uomini e Donne, Mario Adinolfi opinionista? Parla Cristina Plevani, che chiarisce la sua posizione su Tina Cipollari
Beautiful, La Forza di Una Donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 settembre 2025
anticipazioni TV Beautiful, La Forza di Una Donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 settembre 2025
Uomini e Donne, è finita tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: l'annuncio sui social
news VIP Uomini e Donne, è finita tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: l'annuncio sui social
Verissimo, Soleil Sorge, in lacrime parla della recente scomparsa della mamma Wendy [VIDEO]
news VIP Verissimo, Soleil Sorge, in lacrime parla della recente scomparsa della mamma Wendy [VIDEO]
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV