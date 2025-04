Ne Vedremo delle Belle, Valeria Marini, Matilde Brandi, Patrizia Pellegrino e Veronica Maya parlano della chiusura dello show

News VIP

Lo show di Carlo Conti, Ne Vedremo delle Belle chiude in anticipo. L'ultima puntata andrà in onda sabato 12 aprile, ecco le reazioni di alcune concorrenti.

Ne Vedremo Delle Belle, il programma del sabato sera di Rai 1 condotto e ideato da Carlo Conti, chiuderà in anticipo rispetto al previsto. Inizialmente erano pianificate cinque puntate, ma lo show si concluderà invece con la quarta, in onda sabato 12 aprile.

Valeria Marini, Patrizia Pellegrino, Matilde Brandi e Veronica Maja parlano della chiusura anticipata di Ne Vedremo delle Belle

La decisione è stata confermata dallo stesso Conti in un'intervista a LaPresse, nella quale ha spiegato che il programma, nonostante le aspettative, non è riuscito a creare quelle dinamiche coinvolgenti che avrebbero potuto renderlo più solido e accattivante. Il conduttore ha ammesso con sincerità che il progetto sperimentale, che puntava a valorizzare dieci protagoniste femminili del piccolo schermo, non ha raggiunto i risultati sperati in termini di ascolti e ritmo interno. Sebbene ci fosse entusiasmo da parte delle partecipanti, è mancato quel "pepe" — una sana rivalità o un pizzico di tensione — che avrebbe potuto accendere lo spettacolo e renderlo più appassionante per il pubblico.

Carlo Conti ha comunque rivendicato con orgoglio l’importanza di sperimentare in televisione, sottolineando che, se non lo fanno lui e colleghi come Antonella Clerici, Milly Carlucci o Amadeus, chi dovrebbe farlo? Nonostante l'anticipo della chiusura, Conti ha ribadito che la scelta di terminare il programma prima della pausa di Pasqua è stata la più saggia, vista l’accoglienza tiepida da parte degli spettatori.

A SuperGuidaTv, alcune delle protagoniste dello show, Valeria Marini, Matilde Brandi, Patrizia Pellegrino e Veronica Maya, hanno commentato la chiusura anticipata del programma.

Valerina Marini:

"Sono d’accordo con la dichiarazione di ieri di Carlo Conti, è una decisione presa perché l’ultima puntata sarebbe andata in onda il sabato di Pasqua e quindi è stato chiesto di slittarla e Carlo ha deciso di chiuderla in anticipo".

Matilde Brandi:

"Mi dispiace tantissimo, ringrazio Carlo, gli autori e la Rai per avermi dato la possibilità di fare queste quattro puntate. Il format era divertente, simpatico, leggero. Forse dovevamo fare più dinamica tra noi ma scontrarci contro la De Filippi non era un’impresa facile. La vedo più positiva che negativa".

Patrizia Pellegrino:

"Secondo me è stato sbagliato il giorno della messa in onda, non sono stati furbi. Ho notato che il pubblico si stava cominciando ad affezionare a noi. Dopotutto si tratta di un programma nuovo, sperimentale, io l’ho trovata un’idea stupenda. Io e le mie colleghe abbiamo dato il massimo, siamo contente di quello che abbiamo fatto. È stato un onore lavorare con Carlo e gli autori, spero che possano capitare altre occasioni. Secondo me se non è andata bene non è perché è mancato il pepe tra noi ma voglio lanciare un’accusa alla giuria che ridacchiava quando noi ci esibivamo. Qualche persona mi ha scritto oggi dicendomi che chi sedeva in giuria ci prendeva in giro prima e durante l’esibizione. Non voglio scagliarmi contro la giuria ma ho ricevuto questi feedback che mi hanno fatto riflettere".

Veronica Maya:

"Ho visto che gli ascolti non erano brillanti ma speravo che tutto il team di produzione e di rete difendesse la buona idea per la quinta puntata. Valeva la pena arrivare fino alla fine per l’impegno che noi dieci ci abbiamo messo e che secondo me non è venuto fuori. Noi abbiamo lavorato incessantemente dal lunedì al sabato prestandoci ad imparare in pochissimo tempo balletti, coreografie e quant’altro. Non ci siamo mai tirate indietro, ci siamo messe in gioco anche nelle discipline in cui avevamo più difficoltà. Sono dispiaciuta anche perché nell’ultima puntata sono stata vittima di congiunture astrali non felicissime