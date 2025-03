Ne vedremo delle belle: Valeria Marini contro Patrizia Pellegrino e Pamela Prati. Ecco che cosa è successo

News VIP

Dietro le quinte di Ne vedremo delle belle sono volati stracci tra Valeria Marini ed altre due showgirl, Patrizia Pellegrino e Pamela Prati.

A Ne vedremo delle belle, Valeria Marini avrebbe assunto degli atteggiamenti inopportuni nei confronti di due sue colleghe, Patrizia Pellegrino e Pamela Prati. Questo è ciò che è accaduto.

Ne vedremo delle belle, Valeria Marini: "Questo lo tiro in testa a Patrizia Pellegrino"

Sabato scorso, 22 marzo 2025, è andata in ondai in prima serata su Rai 1 la nuova trasmissione condotta da Carlo Conti, Ne vedremo delle belle. Qui, però, le protagoniste assolute sono le dive della nostra TV, ossia tutte quelle showgirl che hanno conosciuto l'apice del successo tra la fine degli Anni Novanta e gli inizi degli Anni Duemila, ma che continuano a tenere banco anche oggi. Tra di loro, Valeria Marini e Patrizia Pellegrino, le quali sono state protagoniste di uno spiacevole episodio.

Valeria Marini, al termine della prima puntata di Ne vedremo delle belle, si è fatta subito sentire, non essendo per niente d'accordo con la classica finale. Infatti, lei e le sue colleghe devono esibirsi in performance di ogni genere, per poi essere giudicate e votate dalla giuria che è composta da Christian De Sica, Mara Venier e Frank Matano. Come se non bastasse, la soubrette "stellare" si è "scontrata" prima con Pamela Prati e poi con Patrizia Pellegrino. Su quest'ultima ha detto esplicitamente:

Io con Patrizia non ho proprio feeling. Poi per me esagera, ma lo sentite che ripete che sarà lei a vincere? Ve lo dico, sto per litigarci. Se continua così noi andiamo a discutere di sicuro. Ragazze se mi dice qualcosa io le dico in faccia che si compra i follower su Instagram.

La Marini ha anche espresso il desiderio di colpire la Pellegrino con un mango:

Questo mango quando è maturo lo tiro in testa a Patrizia Pellegrino.

Benché in diretta la Pellegrino abbia preferito far finta di niente, dietro le quinte non avrebbe invece nascosto la sua amarezza per le parole della collega. Tuttavia, sembrerebbe proprio che la Marini si sia scusata con lei. Infatti, stando quando ha raccontato a Fanpage, la Pellegrino avrebbe ricevuto delle scuse da parte sua:

Non mi è piaciuta, io l’ho trovato un modo aggressivo e anche molto inappropriato. Mi ha chiesto scusa e io ho accettato le sue scuse perché io voglio stare serena e godermela, sono una giocherellona per natura. Non capisco, però, perché lei da un lato spinge a mantenere l’armonia tra noi e dall’altro invece istiga, come in questo caso. Perché questo è quello che è successo.

Quel che è vero è che anche la Prati ha espresso un giudizio negativo in merito all'atteggiamento della Marini, rea di essersi messa tra lei e Carlo Conti, nonostante la sconfitta:

Ha combinato una cosa che io non avrei mai fatto. Ho vinto e lei si è piazzata davanti a me e Carlo Conti. Spero che sia una rivalità sana. Io però le ho fatto presente che non è stato bello mettersi davanti a me dopo la vittoria. Però devo essere onesta, mi ha chiesto scusa sette volte e io le ho accettate. Lei è così vulcanica, non la contieni.