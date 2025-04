Ne Vedremo delle Belle, parla Valeria Marini: "Le votazioni delle colleghe sono obiettive ma meritavo di vincere"

News VIP

Valeria Marini, intervistata da SuperGuidaTv, ha parlato della sua nuova avventura televisiva nel talent show ideato e condotto da Carlo Conti, Ne Vedremo delle Belle, in onda questa sera su Ra1 con la terza puntata.

Valeria Marini è tornata protagonista sul palco del varietà del sabato sera condotto da Carlo Conti, Ne vedremo delle belle, che questa sera in onda con il terzo appuntamento in prima serata su Rai1

Lo show vede dieci celebri showgirl degli anni Ottanta e Novanta sfidarsi in prove di ballo, canto e recitazione di fronte a una giuria di esperti. Fin dall’inizio del programma, Valeria Marini ha attirato l'attenzione su di sé, tanto che alcuni l'hanno criticata per il suo atteggiamento polemico. Già dalla prima puntata, infatti, la showgirl aveva espresso il suo malcontento per la posizione in classifica, lamentandosi di essere sempre relegata al ruolo di "Cenerentola". Le tensioni sono proseguite nella seconda puntata, quando ha avuto un acceso scontro con Patrizia Pellegrino e ha perso la sfida contro Pamela Prati. Al momento, l'iconica showgirl è al sesto posto con 22 punti mentre la sua ex collega del Bagaglino è prima in classifica con 40 punti. Tuttavia, c'è da scommetterci, la soubrette stellare farà di tutto per conquistarsi un posto almeno sul podio. A SuperGuidaTv, la Marini ha parlato della sua nuova avventura televisiva:

"E’ una bella avventura ma è molto impegnativa. Le discipline sono tante e quando siamo in studio si ha poco tempo per provare. Per esempio nella seconda puntata ho avuto difficoltà perché non avevo avuto tempo di provare la canzone per via di altri impegni. Mi sono ritrovata in diretta che non l’avevo mai fatta prima, mi riferisco alla canzone Cuoricini. Sono felice però di mettermi in gioco in questo programma perché sto imparando tante cose. E poi sono dell’idea che uno possa cavarsela anche con la simpatia. "

Negli giorni scorsi si è parlato di qualche frizione tra le protagoniste e di una chat di gruppo che Valeria avrebbe abbandonato senza motivo. Tuttavia, al portale, la Marini ha chiarito la questione:

"Questa storia della chat è diventata una leggenda. La verità è che il giorno successivo alla registrazione del programma ho avuto un’emicrania lancinante. Prima ho spento il telefono, poi l’ho riacceso ma siccome arrivavano troppi messaggi e mi dava fastidio il rumore sono uscita dalla chat. Forse ho sbagliato ma ora sono rientrata. Alla fine è stato anche ingigantito perché comunque un po’ di competizione c’è anche se per me è un gioco. "

Parlando delle votazioni, la showgirl ha dichiarato:

"Le votazioni delle colleghe così come le mie sono state abbastanza obiettive. Tutto succede in diretta e non c’è nulla di calcolato o di programmato. Con qualcuno poi ho più feeling, con altre meno. Patrizia Pellegrino è molto permalosa e neanche si può scherzare con lei"

L'ex star del Bagaglino ha poi rivelato di essere stata contattata da Maria De Flippi come tronista per Uomini e Donne:

"Quando ho fatto dei lavori di successo con Maria mi era stato proposto o accennato. Non lo so sinceramente, poi l’amore arriva quando si apre il cuore. Sicuramente in una situazione in cui si è costretti a guardare o a giudicare gli uomini si può trovare l’amore. "