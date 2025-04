Ne Vedremo delle Belle, chiusura anticipata per il nuovo show di Carlo Conti

News VIP

L'ultima puntata di Ne Vedremo delle Belle andrà in onda sabato 12 aprile.

Ne Vedremo Delle Belle, il nuovo show condotto da Carlo Conti con dieci showgirl in gara, si fermerà prima del previsto. Inizialmente progettato per cinque puntate, chiuderà invece alla quarta, con la finalissima anticipata a sabato 12 aprile.

L'annuncio è arrivato da Giuseppe Candela su Dagospia, con una frase eloquente: "Chiude in anticipo Ne Vedremo Delle Belle: l’ultima puntata andrà in onda sabato 12 aprile. Fatali gli ascolti flop crollati al 13% di share".

La decisione sarebbe stata presa senza troppo clamore dai vertici Rai, che definiscono lo show un semplice "esperimento", sottolineando che la chiusura anticipata è stata influenzata anche dalla concomitanza con le festività pasquali.

Gli ascolti che hanno affondato il programma:

1ª puntata: 3.006.000 telespettatori – 17,6% di share

2ª puntata: 2.161.000 telespettatori – 14,6% di share

3ª puntata: 2.007.000 telespettatori – 13% di share

Numeri in costante calo che non hanno dato scampo a un format già in difficoltà. Sulla carta, Ne Vedremo delle Belle era produzione a basso budget, una giuria poco incisiva e una conduzione troppo piatta, il programma non è mai decollato.

Il programma è stato ideato da Carlo Conti, un nuovo format, tutto italiano con 10 grandi iconiche showgirl, Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe pronte a mettersi in gioco, tra emozioni, sfide e spettacolo puro. Nella supergiuria, Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano.

Ora non resta che attendere l’epilogo e scoprire chi si aggiudicherà la vittoria finale. Pamela Prati è in testa e Lorenza Mario pronta a darle battaglia.

Classifica generale dopo la terza puntata: