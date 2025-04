Nathaly Caldonazzo: la foto davanti alla salma di Papa Francesco poi cancella e chiede scusa

News VIP

Anche la showgirl ed ex gieffina, Nathaly Caldonazzo, ha espresso il suo cordoglio per la morte del Pontefice. Tuttavia, la foto della salma ha indignato il web.

Tra le migliaia di persone in pellegrinaggio alla Basilica di San Pietro per rendere omaggio a Papa Francesco, c’era anche la showgirl ed ex gieffina. Nathaly Caldonazzo.

Nathaly Caldonazzo, le scuse dopo la pubblicazione dell'immagine della salma di Papa Francesco

Ieri, la Caldonazzo ha documentato la sua visita attraverso alcune Instagram Stories, mostrando il silenzioso passaggio dei fedeli davanti alla bara, e un post sul suo profilo principale in cui ha accompagnato l’immagine della salma con la didascalia:

“Un saluto da vicino. Ciao Papà Papa Francesco R.i.p”

A chiusura dello scatto, ha aggiunto l’hashtag #beatiGliUltimiPerchéSarannoIPrimi. La decisione di condividere online la foto della salma ha suscitato un’ondata di critiche. Molti utenti hanno rimproverato la showgirl di aver trasformato un momento di raccoglimento e rispetto in “contenuto social”. Tra i commenti più severi: "“Sei andata lì solo per fotografare? Non avete alcun senso del rispetto”, “Capisco i giornali, ma fare la foto durante l’omaggio è di una bassezza unica” . “Non comprendo il bisogno di immortalare un defunto”

Poche ore dopo il post iniziale, la showgirl ha deciso di rimuovere la foto dal suo profilo Instagram e ha pubblicato un messaggio di scuse, spiegando le sue ragioni:

“Cari amici e amiche, anch'io ho voluto dare il mio saluto e, soprattutto, la mia preghiera per Papa Francesco. Chiedo davvero scusa: il vortice di emozioni mi ha spinto a condividere un’immagine non opportuna. In quel momento credevo di esprimere solo il mio sentimento più intimo. Ora prego nel silenzio, per onorare questo momento di dolore e per rinnovare la mia speranza nei suoi insegnamenti.”

Con queste parole, la Caldonazzo ha voluto chiarire che il suo intento era esclusivamente quello di testimoniare il proprio affetto e la propria gratitudine, riconoscendo tuttavia di aver sbagliato a rendere pubblico un momento così intimo e solenne.