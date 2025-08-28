News VIP

Mirko Brunetti e lo sfogo sui social: "C’è un gruppo di persone che ogni giorno effettua veri e propri atti persecutori"

“Ora basta illazioni, partiranno denunce”, Mirko Brunetti, ex fidanzato di Perla Vatiero che ha vinto la scorsa edizione del Grande Fratello, ha postato su Instagram un video in cui ha espresso tutto il suo disappunto e malessere per le "fan" che continuano a importunarlo.