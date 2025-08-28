Mirko Brunetti e lo sfogo sui social: "C’è un gruppo di persone che ogni giorno effettua veri e propri atti persecutori"
“Ora basta illazioni, partiranno denunce”, Mirko Brunetti, ex fidanzato di Perla Vatiero che ha vinto la scorsa edizione del Grande Fratello, ha postato su Instagram un video in cui ha espresso tutto il suo disappunto e malessere per le "fan" che continuano a importunarlo.
Negli ultimi giorni Mirko Brunetti ha deciso di rompere il silenzio e sfogarsi sui social, dopo settimane di continue illazioni riguardo alla sua relazione con Silvia Ghio, sua attuale compagna. Tutto è iniziato da alcune storie pubblicate da Silvia, che mostravano una camera d’albergo decorata con cuori e palloncini. Molti hanno subito ipotizzato che la sorpresa fosse legata a un anniversario di coppia, ma Mirko ha precisato che il vero anniversario cade a dicembre.
Mirko Brunetti: "Non c’è motivo per offendere e niente di cui parlare ad un anno dalla chiusura di una relazione"
Stanco delle voci, Brunetti ha pubblicato un lungo e duro video sul suo profilo Instagram, annunciando di aver intrapreso azioni legali.
“Ho deciso di fare questo video perché molte persone non conoscono la parola basta e soprattutto molte persone che mi seguono non conoscono la realtà dei fatti. Sono stato in silenzio per un anno intero perché non volevo che nessuna frase, nessun mio gesto potesse essere travisato. Sono stato in silenzio anche quando non mi conveniva, perché come sapete le visualizzazioni sono la motrice di questo mondo. Non ho voluto in questi mesi difendermi sui social perché l’ho fatto attraverso vie legali, attendendo che la giustizia facesse il suo corso, ma oggi sono costretto a fare questo video. C’è un gruppo di persone che ogni giorno effettua veri e propri atti persecutori e questo non lo dico io, ma la legge nei confronti miei, della mia famiglia e della mia fidanzata. Questo attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, dirette Instagram, TikTok, Twitter, Telegram. Queste persone non si sono rese conto e non sanno che c’è una nettissima differenza tra il diritto di critica, la diffamazione, la calunnia e lo stalking.”
Il giovane ha poi aggiunto:
“È passato un anno dalla fine della mia precedente relazione e tutto questo è folle è inaccettabile. Chiunque, anche se esposto mediaticamente ha il diritto di vivere la propria vita e nessuno anche solo per gioco o per frustrazione ha il diritto di entrare nella sua vita a gamba tesa. La situazione è veramente molto grave e queste persone tra le tante falsità che raccontano, parlano anche di relazioni extraconiugali tra me e mia cognata o addirittura che la mia fidanzata abbia un passato sui siti po*no da nascondere e tutto questo per becero fanatismo.”
Infine, ha concluso con un appello diretto anche agli addetti ai lavori:
“Ora mi rivolgo anche ad alcuni addetti ai lavori: ma non credete che in una situazione così grave già di suo non bisogna buttare benzina sul fuoco? Anche voi avete persone a cui volete bene, una famiglia, ma se ci fossero loro al nostro posto fareste la stessa cosa? Io non credo proprio. Credo ci sia un momento in cui la sfera umana sia più importante di quella lavorativa. Per concludere, chiedo scusa a tutte le persone che mi seguono con affetto per questo sfogo, anzi io continuerò a condividere la mia quotidianità, la mia vita e le persone che amo. A tutte le persone che non mi amano chiedo di non seguirmi e non commentare irrispettosamente la mia vita perché gli autori di commenti, post e dirette contente tu diffamazioni e falsità verranno subito e sottolineo subito, denunciate.”
Nella descrizione al post, Brunetti ha poi voluto precisare nuovamente il suo punto di vista in merito al legame con la ex, Perla:
“Non c’è motivo per offendere e niente di cui parlare a 1 anno dalla chiusura di una relazione eppure scaturisce tutto da questo. Non ci si rende conto che ogni giorno queste persone parlano di cose accadute ormai più di 1 anno fa, ne parlano come fosse ieri o addirittura come se fosse una realtà attuale inventando presunti incontri con la mia ex mesi dopo la rottura o durante la mia attuale relazione con Silvia e viceversa. Rimango spesso incredulo nel capire il livello di immaginazione al quale può arrivare la mente umana e indignato nel vedere quanto inventare cattiverie venga preso quasi come un gioco. Le mie azioni e la mia quotidianità sono la mia vita e non una replica continua, un riferimento continuo o il tradimento di qualcuno. Niente di tutto questo ha ragione di esistere e quello che accade, le storie inventate e gli insulti gravi, non fanno “parte del gioco” ma sono fuori da ogni limite e concetto di popolarità. Io condivido con voi sui social le cose che mi appassionano e nessuno è obbligato a starle a condividere con me se non ne ha il piacere. Da oggi, cosa che dovrebbe essere normale, tolleranza zero per la spiacevole maleducazione di alcune persone. Non ho intenzione di dare ulteriore tempo o spazio a persone e argomenti per me inaccettabili e vergognosi, per questo motivo cancellerò questo video tra 24h.”