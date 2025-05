Mediaset, novità per due conduttrici: lasciano i loro programmi ma non la rete, ecco i dettagli

News VIP

Due conduttrici Mediaset lasceranno i loro programmi a settembre 2025. Ecco gli ultimi rumors.

Novità in casa Mediaset nella nuova stagione televisiva. Girano voci sempre più insistenti su due presentatrici che lasceranno i loro programmi a breve, pur rimanendo sempre come volti della rete. Ecco di chi parliamo.

Veronica Gentili lascia Le Iene?

In attesa dell’annuncio dei nuovi palinsesti televisivi, è chiaro che Mediaset abbia voglia di sperimentare per capire dove tira l’aria del favore del grande pubblico. Certamente non ha tirato per The Couple che è stato chiuso in fretta e furia dopo sole tre settimane, devolvendo l’intero montepremi di un milione di euro in beneficienza. Sembra che, invece, la nuova edizione de L’Isola dei Famosi stia andando meglio con una buona risposta da parte del pubblico dopo la prima puntata con la presentazione dei naufraghi di questo anno. Al timone del reality show di Canale 5 c’è Veronica Gentili, che ha parlato a ruota libera dei concorrenti, e anche questa novità sembra sia stata gradita dal pubblico, soprattutto dal momento che la presentatrice è affiancata da un’opinionista di primo piano come Simona Ventura e c’è quel bel pezzo di figliolo di Pierpaolo Pretelli a darci aggiornamenti dall’Honduras. Insomma, un team che promette di fare faville ma dobbiamo vedere con il tempo se lo share sarà clemente. Nel frattempo, stando alle indiscrezioni di Dagospia, questa sarebbe l’ultima stagione televisiva di Le Iene per Gentili.

“A suo riguardo però gira anche un’altra voce: la sua esperienza a Le Iene potrebbe concludersi con quest’ultima edizione. Questo non è infatti un mistero per gli addetti ai lavori ma chi potrebbe prendere il suo posto? Ah, saperlo“.

Insomma, sembra che la presentatrice sia pronta a lasciare il programma di inchiesta di Italia 1, ma non c’è ancora un nome da fare al suo posto. Sembra anche che Mediaset abbia timore per la riuscita de L’Isola ma che i vertici del Biscione si siano convinti osservando il sangue freddo ostentato dalla Gentili.

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5

Mentre si mormora che Veronica Gentili non sarà più la presentatrice de Le Iene e si pensa già alla sua sostituta, torna sempre più prepotente la voce che riguarda l’addio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5. La conduttrice non sarà sostituita da Alfonso Signorini come si era inizialmente pensato, dunque anche in questo casa manca il nome del sostituto, ma è sempre più certo che non la vedremo tornare a settembre 2025 nel pomeriggio di Canale 5.

“Myrta Merlino proprio non ce la fa più a lavorare tutti i pomeriggi. Troppo stress e troppo tempo sottratto a fidanzato, figli, viaggi e shopping! E con sommo gaudio di Piersilvio e il Biscione tutto il prossimo anno non condurrà più quel che resta di Pomeriggio 5! Per la bionda conduttrice si apriranno le porte di rete 4 con un programma (pare settimanale!) di approfondimento politico!“.

Insomma, Myrta non lascia la rete e torna su Rete 4 con un programma di approfondimento politico, ma basta andare in onda ogni giorno. Del resto in pochi reggono i ritmi di Barbara d’Urso, questo va detto: ricordate quando era contemporaneamente a Pomeriggio 5, Domenica Live e Live - Non è la d’Urso? Che bei tempi.