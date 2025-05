Mediaset annuncia con entusiasmo il rinnovo e l’allungamento del contratto con Gerry Scotti: "Pilastro dell'azienda"

News VIP

Mediaset ha diramato una nota stampa in cui ha comunicato con grande soddisfazione il rinnovo, nonché l’estensione, del contratto con uno dei volti più amati e riconoscibili della televisione italiana: Gerry Scotti.

Pier Silvio Berlusconi: "Caro Gerry, sei un grande, sei un vero pilastro di Mediaset"

L’Amministratore Delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha voluto esprimere personalmente la propria stima e gratitudine nei confronti del conduttore:

“Caro Gerry, sei un grande. Artisticamente e umanamente. Insieme continueremo a fare grandi cose e nuovi prodotti. Grazie per tutto il tuo lavoro, sei un vero pilastro della nostra televisione, della nostra Mediaset.”

Questo nuovo accordo rappresenta non solo un segno di continuità, ma anche l’inizio di una fase professionale ricca di novità per Scotti. Mediaset ha infatti scelto di puntare ancora con forza sulla sua presenza, affidandogli un ruolo chiave nello sviluppo e nella realizzazione di nuovi e rilevanti progetti editoriali, che andranno ad arricchire l’offerta di intrattenimento di Canale 5.

Per concentrarsi al meglio su questi nuovi impegni, che prenderanno forma già dal prossimo autunno, Mediaset e Gerry Scotti – in accordo con Fascino – hanno deciso, pur con grande dispiacere da parte del conduttore, di rinunciare alla sua partecipazione a "Tu Si Que Vales". Un addio non facile, considerando che negli anni Gerry ha formato un’affiatata squadra con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, regalando al pubblico emozioni autentiche e momenti televisivi memorabili. Il suo contributo è stato fondamentale per il grande successo del programma.

Mediaset è convinta che il talento, l’esperienza, l’ironia e la straordinaria capacità comunicativa di Gerry Scotti continueranno a rappresentare una risorsa preziosa per il presente e per il futuro della rete, confermandolo come uno dei volti simbolo dell’azienda e dell’intera televisione italiana.

Il 12 maggio scorso, dopo due anni di pausa, Gerry è tornato alla conduzione di Caduta Libera”, nella fascia preserale di Canale 5, e lo ha fatto con un esordio da leader assoluto negli ascolti. Il celebre game-show condotto da Gerry Scotti, ha registrato uno straordinario ritorno, confermandosi punto di riferimento del preserale.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha commentato con soddisfazione i risultati:

“Caduta Libera festeggia dieci anni di messa in onda confermandosi un punto di riferimento della fascia preserale. L’esordio di ieri sera ha registrato ottimi risultati, a dimostrazione di come il programma continui a coinvolgere ed entusiasmare il pubblico, grazie alla sua formula collaudata e soprattutto grazie al grande Gerry Scotti e alla sua inconfondibile energia.”