Matteo Berrettini esce allo scoperto con Vanessa Bellini: La prima foto di coppia

Francesca Simone

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini postano il primo selfie insieme ufficializzando la loro relazione.

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini escono allo scoperto, ufficializzando la loro storia d'amore con un post su Instagram.

Matteo Berrettini ha ritrovato l'amore

Si vociferava da tempo ormai che Matteo Berrettini, archiviata la storia d'amore con Melissa Satta ed il flirt con Federica Lalli, avesse ritrovato il sorriso al fianco di una nuova ragazza, ma adesso non c'è più alcun dubbio, visto che la sua nuova fiamma ha ufficializzato la loro frequentazione così come si fa di questi tempi, ossia postando una foto di coppia sul suo profilo Instagram.

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini escono allo scoperto

Vanessa Bellini, ballerina ed ex allieva della Scuola di Amici di Maria De Filippi, il noto talent show di Canale 5, ha postato delle foto in occasione del suo 22esimo compleanno con una didascalia in allegato:

Grazie a tutti voi che avete reso questo compleanno così pieno di vita, amore e ricordi. Ognuno di voi ha un posto speciale nel mio cuore!

E tra tutti coloro i quali hanno reso il suo compleanno speciale, senza ombra di dubbio, c'è anche Berrettini. Infatti, tra tutti gli scatti pubblicati, ne spunta uno in cui loro due sono insieme in ascensore e mostrano il loro miglior sorriso. Dunque, finalmente, Berrettini e la Bellini sono usciti allo scoperto, forse perché del tutto convinti di volersi concentrare su questa relazione.

Matteo Berrettini: Chi è la nuova fiamma Vanessa Bellini?

Vanessa Bellini è nata a Novara, in Piemonte, i primi di ottobre e nel 2003, quindi è del segno della Bilancia ed ha 22 anni. Il suo nome non è sconosciuto al mondo dello spettacolo, poiché ha partecipato come allieva di danza alla 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi, celeberrimo talent show di Canale 5 condotto dall'omonima presentatrice. Si era sfidata con la ballerina Megan Ria, aveva perso, ma il maestro Emanuel Lo aveva comunque deciso di darle un banco. La sua esperienza all'interno del programma non è durata molto, ma nonostante questo, una volta uscita, ha intrapreso una carriera degna di nota; infatti, ad esempio, ha ballato per diverse star italiane, come Elodie o i The Kolors. Il suo profilo Instagram ufficiale è @vanessabellini, e conta circa 23,6 mila follower. Attualmente, è la nuova fiamma di Matteo Berrettini.

