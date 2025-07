Matteo Berrettini: Chi è Vanessa Bellini? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma del tennista

News VIP

Vanessa Bellini: Chi è l'ex ballerina di Amici di Maria De Filippi

Vanessa Bellini è nata nel 2003, quindi ha 22 anni, a Novara, in Piemonte. Il suo nome non è sconosciuto al mondo dello spettacolo, poiché ha partecipato come allieva di danza alla 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi, celeberrimo talent show di Canale 5 condotto dall'omonima presentatrice. Si era sfidata con la ballerina Megan Ria, aveva perso, ma il maestro Emanuel Lo aveva comunque deciso di darle un banco. La sua esperienza all'interno del programma non è durata molto, ma nonostante questo, una volta uscita, ha intrapreso una carriera degna di nota; infatti, ad esempio, ha ballato per diverse star italiane, come Elodie o i The Kolors.

Vanessa Bellini su Instagram

Il suo Instagram ufficiale è @vanessabellini, e ad oggi conta circa 21.000 follower. Nella sua bio ritroviamo taggati diversi vip per cui ha lavorato o lavora, ma anche il suo profilo Threads, @vanessabellini. Inoltre, notiamo che tra i suoi seguaci e tra i suoi seguiti c'è Matteo Berrettini.

Vanessa Bellini beccata insieme a Matteo Berrettini

Matteo Berrettini ha avuto un'intensa - e chiacchieratissima - love story con Melissa Satta. Archiviata questa relazione, il nome del tennista è stato affiancato a quello di diverse ragazze più o meno note, come ad esempio Federica Lelli, ex fidanzata di Ultimo, e Sarah Toscano. Ad oggi, invece, è stato paparazzato in compagnia di Vanessa Bellini in quel di Portofino. Stando a quanto leggiamo su Diva e Donna, Berrettini e la ballerina sarebbero apparsi piuttosto intimi.