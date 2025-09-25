Marialaura De Vitis commenta la sua love story con Jimmy Ghione: doccia fredda per Paolo Brosio

News VIP

Ospite a La Volta Buona, Marialaura De Vitis ha parlato della sua storia d’amore con Jimmy Ghione, facendo riferimento alla sua precedente relazione con Paolo Brosio.

Marialaura De Vitis e Jimmy Ghione fanno coppia fissa ormai da oltre due anni. Ospite del salotto de La Volta Buona, la giovane ha raccontato della love story e delle critiche che riceve, facendo poi un paragone in negativo con le sue relazioni precedenti come quella con Paolo Brosio.

La Volta Buona, Marialaura De Vitis parla di Ghione

La love story tra Marialaura De Vitis e Jimmy Ghione è nata circa due anni e mezzo fa e la coppia è ancora molto innamorata. Ospite del salotto de La Volta Buona, il programma pomeridiano di intrattenimento condotto da Caterina Balivo, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha parlato della storia d’amore che sta vivendo in serenità, rivelando che questo anno ha conosciuto anche i figli dell’inviato di Striscia la Notizia. La differenza d’età di 34 anni che intercorre tra loro per lei non è certo un problema ma Marialaura ha ammesso di aver ricevuto molti attacchi e critiche sull’argomento.

“Per la differenza di età ricevo molti commenti non belli. La critica classica è quella che io sto con un uomo o per i soldi o per la fama. Però da quando sto con Jimmy non mi importa più di quello che dicono, non mi è mai balenata per la testa l’idea di smettere di vivere questa meravigliosa storia d’amore“.

Ha rivelato De Vitis, parlando benissimo del suo compagno. Ma quale è il loro segreto? Secondo la ragazza la relazione funziona perché lei è molto più matura dei suoi 27 anni mentre Ghione è un eterno Peter Pan. A far parlare, tuttavia, è un paragone con le sue precedenti relazioni.

Marialaura De Vitis fa un paragone tra Ghione e Brosio

Parlando della sua love story con Jimmy Ghione, Marialaura De Vitis ha raccontato a Caterina Balivo di averlo conosciuto durante un evento organizzato al maro e aver avuto per un lui un vero colpo di fulmine, dato che per lei l’inviato di Striscia la Notizia è la risposta italiana a nientedimeno che Brad Pitt. Marialaura ha ammesso di essersi buttata subito con Ghione, con il quale ha prova il vero amore.

“Stando con lui ho capito che prima in realtà non avevo mai amato davvero. Se i miei ex si dispiaceranno?. Mi dispiace per loro ma non c’è proprio gara, il mio compagno mi ha fatto capire che cos’è davvero l’amore, cosa significa amare, dire ti amo quando lo provi davvero".

Prima di approdare a L’Isola dei Famosi e vivere un breve flirt con Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro, Marialaura è diventata famosa sul piccolo schermo grazie alla relazione con Paolo Brosio costantemente messa in discussione. Dopo queste sue affermazioni c’è da dire che i dubbi sono certezza dopo queste sue parole.