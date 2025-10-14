Marco Liorni pronto per il ritorno de L’Eredità: "C’è sempre un po’ di apprensione"

News VIP

Marco Liorni e il ritorno de L’Eredità: dal 20 ottobre su Rai1

l conto alla rovescia è iniziato: Marco Liorni sta per tornare su Rai 1 con la nuova edizione de L’Eredità, lo storico game show del preserale che riparte il 20 ottobre. A pochi giorni dalla messa in onda, il conduttore ha rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, in cui ha confessato di sentire una certa apprensione per l’accoglienza che il pubblico riserverà alle novità introdotte nel programma.

L’Eredità” torna con novità e sorrisi. Marco Liorni: “Ogni ingranaggio conta”

“Ogni stagione è una nuova avventura,” ha spiegato Liorni, “e non si può mai sapere se i cambiamenti che abbiamo pensato piaceranno davvero a chi ci segue da casa.”

Parole che rivelano l’impegno e l’attenzione con cui il conduttore affronta questo terzo anno alla guida de L’Eredità, uno dei quiz più amati della televisione italiana. Per Marco Liorni è la terza edizione alla guida del fortunato game show “È una trasmissione che ti fa stare bene, sia da seguire che da condurre. C’è un gruppo bellissimo. I concorrenti vivono un’esperienza indimenticabile.”

C'è, però, anche un pizzico di tensione.

“Ogni inizio è un’incognita. I cambiamenti saranno apprezzati? Un quiz è come un orologio: se cambi un ingranaggio, anche piccolo, tutto si modifica.”

Tra le novità di questa edizione c’è un nuovo gioco:

“Un, due, tre… quella!”. Spiega Liorni: “Do un’ambientazione e tre indizi, i concorrenti devono indovinare la parola a cui mi riferisco.” Anche il “Triello” cambia leggermente, con una sfida più marcata. “Le professoresse saranno ancora più coinvolte. Il tono sarà più allegro e familiare.”

Il conduttore ha rivelato qual è il suo gioco preferito del programma:

“Il gioco preferito? La Ghigliottina. Richiede conoscenza, intuito, qualcosa in più. Quando si indovina, è una festa. Non capita tutti i giorni.” Il suo punto di forza? “Le scalate, sono come cruciverba facilitati.” E quello debole? “Ero scarso nei paroloni. Per fortuna quel gioco non c’è più!”

C’è un gesto che per il conduttore non manca mai prima di iniziare. “Glielo faccio vedere,” dice alzandosi. Prende il profumo, due spruzzi in aria e ci passa attraverso. “È una specie di rito, mi fa stare bene.”

Ogni edizione di L’Eredità ha i suoi momenti virali, spesso grazie alle risposte esilaranti dei concorrenti. Come gestirli? “Si ride e si sdrammatizza. Nessuno deve sentirsi ridicolizzato. Spesso sono loro i primi a ridere dell’errore.”

Liorni ha sperimentato tutti i generi, dal reality al quiz, dai contenitori al varietà. “Preferisco la conduzione mista, come in ItaliaSì!, dove c’erano attualità, gioco, interviste, servizio. Mi piace fare un po’ di tutto.”

E se un ipotetico zio d’America gli lasciasse un’eredità? “Comprerei un appezzamento su una collina vista mare, ci metterei le mucche, gli animali da cortile, una vigna, un grande orto. Mi piacerebbe vivere così. Questo è il mio sogno di felicità.”

Oltre a L’Eredità, Liorni sarà al timone del programma di Capodanno di Rai 1, L’anno che verrà, in diretta da Catanzaro. Ha anche prestato la voce a Playing Memories, docuserie di RaiPlay dedicata ai ragazzi delle scuole di arti e spettacolo.