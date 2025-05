Marcell Jacobs: 5 incredibili curiosità sul campione olimpico

News VIP

Cinque cose che forse ancora non sai su Marcell Jacobs, il campione olimpico che continua a far esultare l'Italia intera.

Conosciamo meglio Marcell Jacobs attraverso cinque curiosità sulla sua vita!

Marcell Jacob: 5 curiosità sul campione olimpico

1. Le origini

Marcell Jacobs, all'anagrafe Lamont Marcell Jacobs Jr., è nato a El Paso, in Texas, negli Stati Uniti, il 26 settembre del 1994; quindi, è del segno della Bilancia ed ha 30 anni, anche se quest'anno ne compirà 31. Sua madre è italiana, Viviana Masini, e suo padre texano, Lamont Jacobs, un militare. Quest'ultimo, 20 giorni dopo la nascita del figlio, è stato stanziato in Corea del Sud, ma la moglie decise di non seguirlo; così, si trasferì con Marcell a Desenzano del Garda, in Lombardia. Dunque, Jacobs ha la doppia cittadinanza, benché lui abbia sempre dichiarato di sentirsi italiano, tanto che nel 2015, quando gli è scaduto il passaporto statunitense, ha scelto di non rinnovarlo.

2. Il rapporto con il padre

Il suo rapporto con il padre è sempre stato molto complesso. Infatti, Jacobs non ha mai avuto a che fare con il papà, che ha visto per la prima volta soltanto a 12 anni. Nonostante ciò, come ha raccontato a Belve, trasmissione di Rai 2 condotta da Francesca Fagnani, lo ha perdonato, ma ci ha messo del tempo:

A 12 anni, la prima volta che ho visto mio padre, non ho provato niente. Era uno sconosciuto. Prima delle Olimpiadi ho iniziato ad abbattere quel muro che avevo creato per ritrovare il rapporto con mio padre. È da lì che nasce il Marcell Jacobs che ha iniziato a vincere.

3. Gli esordi e l'infortunio

Ha iniziato a praticare atletica leggera all'età di 10 anni, e ben presto si è specializzato nel salto in lungo. Nel 2013 ha conquistato la migliore prestazione italiana juniores nel salto in lungo, e due anni dopo, durante le qualificazioni dei Campionati Italiani, ha fatto registrare la quarta migliore prestazione italiana in questa disciplina. Nel 2016, ai Campionati Italiani di Bressanone, ha stabilito la migliore prestazione di sempre per un italiano, saltando ben 8,48 m; peccato che questo risultato non verrà registrato come record nazionale a causa del vento a favore. Poco dopo, per una lesione al quadricipite femorale sinistro, si è visto costretto a fermarsi.

4. I grandi traguardi

Nel 2020, ai Giochi di Tokyo, ha ottenuto il titolo di Campione Olimpico dei 100 m piani e della staffetta 4x100 m. Attualmente, è il primatista europeo dei 100 m piani con un tempo di 9"80, della staffetta 4x100 m con un tempo di 37"50, ma anche dei 60 m piani con un tempo di 6"41, grazie al quale ha vinto i Mondiali indoor di Belgrado 2022.

5. La vita sentimentale

Ad oggi è sposato con un'influencer ecuadoriana, ex commessa, Nicole Daza. I due sono convolati a nozze nel 2022, e ad hanno due figli, Anthony e Meghan. Tuttavia, Jacobs ha un altro figlio, Jeremy, nato da una precedente relazione che risale al 2013 con una ragazza di origini ungheresi, Renata Erika Szabo.