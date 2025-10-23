TGCom24
Manuela Arcuri: Il matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco è giunto al capolinea? L'indiscrezione

Francesca Simone

Quello tra Manuela Arcuri ed il marito Giovanni Di Gianfrancesco potrebbe essere finito.

Manuela Arcuri: Il matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco è giunto al capolinea? L'indiscrezione

Il matrimonio tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco è giunto al capolinea? Ecco che cosa ne sappiamo al momento.

Manuela Arcuri: Il suo matrimonio è giunto al capolinea?

Sembra che di recente siano molte le coppie che stanno "scoppiando". Dopo il rumor circa la fine della storia d'amore - da poco sbocciata - tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, ne sta circolando un altro sulla presunta fine del matrimonio dell'attrice Manuela Arcuri con l'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco. I due stanno insieme dal 2010, si sono sposati nel 2022 ed insieme hanno avuto un figlio, Mattia, che oggi ha circa 10 anni. Anche se sembrava che l'Arcuri e Di Gianfrancesco fossero molto in sintonia, qualcosa potrebbe essere incrinato.

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco: "Amore finito"

Nel corso della diretta de La Volta Buona, programma di Rai 2 condotto da Caterina Balivo, il direttore di Oggi, Andrea Biavardi, si è collegato per annunciare che Manuela Arcuri si starebbe separando da Giovanni Di Gianfrancesco. Poi, ha aggiunto:

Lo ha quasi comunicato, ha quasi messo a verbale. Pare che anche questo sia un amore finito. Stiamo cercando di capire il perché, dispiace a maggior ragione quando c'è un bambino.

Tuttavia, al momento resta un rumor perché i diretti interessati non si sono ancora esposti per confermare oppure negare.

Manuela Arcuri su Instagram: "Chi ti ama non ti tradisce"

Agli inizi di ottobre, l'Arcuri aveva pubblicato un post sul suo profilo Instagram ufficiale che, rileggendolo oggi, potrebbe risultare un po' "sospetto". L'attrice aveva pubblicato un post con scritto: "Chi ti ama veramente: non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce. Perché ancora prima di amarti, ti rispetta". A corredo, una didascalia che recita: "Non mi sento di aggiungere una parola di più, questa frase dice tutto, ma a tutte le persone che sono in linea con il mio pensiero posso dire che eliminato il buio che ci circondava sarà tutto più luminoso! La rinascita è il periodo più bello che possiamo affrontare!". Queste parole, poche ma forti, sembrano alludere ad un tradimento; che sia dunque questo il motivo della rottura definitiva tra l'Arcuri ed il marito dopo anni di amore?

